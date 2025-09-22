Lamine Yamal se acerca al Balón de oro 2025: hora y lugar de la gala para conocer al mejor jugador de la temporada

22/09/2025 / Exitosa Noticias / Deportes

Este lunes 22 de septiembre, el mundo de fútbol quedará paralizado para conocer al mejor jugador de la temporada 2024/2025 durante la entrega del Balón de Oro. Pese a que existen 30 nominados a este prestigioso galardón, la lucha se encarnizó entre Lamine Yamal y Ousmane Dembélé quienes marchan como los principales favoritos para coronarse en París.

La ceremonia se realizará en el Teatro del Châtelet de la capital francesa y será conducido por el prestigioso jugador holandés Ruud Gullit, y la periodista deportiva, Kate Scott. En el Perú, el evento iniciará desde las 14:00 horas y será transmitido a través de la señal de ESPN.

Balón de Oro 2025

Es importante precisar que el Balón de Oro 2025 está organizada por la revista francesa France Football y este año contará con el respaldo de la UEFA. Esta vez, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo, los grandes ganadores de los últimos años, no fueron incluidos en la lista final de 30 jugadores nominados.

En el 2024 y con mucha discusión, Rodri, volante español de su selección y de Manchester City se alzó con este galardón tras coronar un gran presente. La discusión se generó ante la presencia de Vinicius Junior quien también había tenido una gran temporada con camiseta del Real Madrid.

Ahora, la discusión se centra entre el francés Ousmane Dembelé quien fue una de las figuras del PSG en la obtención de la última Champions League, y Lamine Yamal, principal figura de Barcelona en el doblete de la Copa del Rey y la Liga Española.

Lamine Yamal parte como el favorito para hacerse del Balón de Oro 2025.

El futbolista culé tiene la gran oportunidad de destronar a Ronaldo Nazario al convertirse en el jugador más joven de toda la historia en quedarse con este trofeo. Incluso, la prensa española señaló que el entorno del astro español viajó a Paris y ya tienen lista una fiesta privada para festejar este premio.

Otros premios entregados en la gala

En esa misma línea, la revista France Football entregará el Trofeo Yashin al mejor arquero de la temporada, el Trofeo Kopa al futbolista joven más destacado, el Premio Sócrates destinado a labores sociales, al máximo goleador de clubes europeos y la mejor futbolista femenina de la temporada.

Ousmane Dembelé (Francia/PSG)

Gianluigi Donnarumma (Italia/PSG)

Jude Bellingham (Inglaterra/Real Madrid)

Désiré Doué (Francia/PSG)

Denzel Dumfries (Países Bajos/Inter)

Serhou Guirassy (Guinea/Borussia Dortmund)

Erling Haaland (Noruega/Manchester City)

Viktor Gyökeres (Suecia/Sporting Lisboa)

Achraf Hakimi (Marruecos/PSG)

Harry Kane (Inglaterra/Bayern Múnich)

Khvicha Kvaratskhelia (Georgia/Napoli-PSG)

Robert Lewandowski (Polonia/Barcelona)

Lautaro Martínez (Argentina/Inter)

Alexis Mac Allister (Argentina/Liverpool)

Scott McTominay (Escocia/Napoli)

Kylian Mbappé (Francia/Real Madrid)

Nuno Mendes (Portugal/PSG)

Joao Neves (Portugal/PSG)

Pedri (España/Barcelona)

Cole Palmer (Inglaterra/Chelsea)

Michael Olise (Francia/Bayern Múnich)

Raphinha (Brasil/Barcelona)

Declan Rice (Inglaterra/Arsenal)

Fabián Ruiz (España/PSG)

Virgil Van Dijk (Países Bajos/Liverpool)

Vinícius Jr. (Brasil/Real Madrid)

Mohamed Salah (Egipto/Liverpool)

Vitinha (Portugal/PSG)

Florian Wirtz (Alemania/Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (España/Barcelona)

De esta manera, este lunes 22 de septiembre se realizará la ceremonia del Balón de Oro 2025 organizada por la revista francesa France Football donde Lamine Yamal y Ousmane Dembélé parten como favoritos.