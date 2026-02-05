Congreso: Piden invitar a Walter Martínez a Comisión de Justicia para informar sobre SUNIR y lucha contra el crimen

05/02/2026 / Exitosa Noticias / Política

La congresista Rosselli Amuruz pidió invitar al ministro de Justicia y Derechos Humanos, Walter Martínez, a la comisión de Justicia para que informe sobre los avances de la lucha contra la criminalidad y el funcionamiento del Superintendencia Nacional de Internamiento y Resocialización.

Buscan citar a titular del Minjdh

A través del oficio N° 232-2025-2026/RAD-CR, la legisladora de la bancada de Avanza País pidió al presidente del grupo de trabajo, Flavio Cruz Mamani, solicitó "invitar al señor Ministro de Justicia y DD HH a una sesión extraordinaria".

El pedido se da para que el titular del ministerio informe sobre los avances en la lucha contra la criminalidad y los objetivos del Decreto Legislativo N° 1710 que crea la SUNIR y dicta disposiciones para su implementación.

Asimismo, busca que el Congreso llegue a consensos con el Ejecutivo respecto a estos temas e impulsar el proyecto de ley N° 10521/2024-CR de su autoría, que modifica el Código de Ejecución penal, a fin de incorporar una nueva clasificación de régimen para el cumplimiento de penas de los internos con cadena perpetua.

Oficializan creación de la SUNIR

El último miércoles 4 de febrero oficializó la creación de la SUNIR, que se encargará de administrar el sistema penitenciario nacional en reemplazo del Instituto Nacional Penitenciario y el Programa Nacional de Centros Juveniles.

De acuerdo con el Decreto Legislativo N.º 1710, publicado en el Diario Oficial El Peruano, la SUNIR tiene como finalidad reducir la corrupción, la infiltración del crimen organizado y la violencia institucional, garantizando el control efectivo, la seguridad, la protección de derechos y los procesos de resocialización y reinserción social de la población penitenciaria y de los adolescentes en conflicto con la ley penal.

Entre sus principales funciones destacan: dirigir, regular y supervisar el sistema nacional especializado de internamiento y reinserción social; fortalecer el modelo de gestión penitenciaria y juvenil; administrar y gestionar los establecimientos penitenciarios; garantizar condiciones de internamiento, entre otras.

Sobre su estructura orgánica básica, estará compuesta por una alta dirección (despacho del jefe de la Superintendencia y Gerencia General), órganos de Control, órganos de asesoramiento y apoyo, así como órganos de línea.

Con referente al proceso de absorción, en un plazo de 10 días hábiles, contados a partir de la entrada en vigencia del presente decreto legislativo, se crea la Comisión de Transferencia que fusiona el INPE y el PRONACEJ a la SUNIR. Dicho grupo de trabajo debe instalarse en cinco días hábiles, vía resolución del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. Por ello, el plazo fusión concluye en 90 días.

Es por ello que, la congresista Roselli Amuruz pidió al presidente de la comisión de Justicia del Congreso, invitar al ministro de Justicia y Derechos Huamnos, Walter Martínez, para que informe sobre la SUNIR y el avance de la lucha contra el crimen.