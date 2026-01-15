Maju Mantilla vuelve a la TV peruana de la mano de Gisela Valcárcel: "Estoy entusiasmada"

15/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Maju Mantilla, pese a los escándalos y vicisitudes en su vida, vuelve totalmente renovada a la televisión peruana de la mano de Gisela Valcárcel. Según se reveló, la exreina de belleza conducirá un magazine con nada más ni nada menos que la hija de la popular 'Señito', Ethel Pozo.

Maju Mantilla vuelve a la conducción

Maju Mantilla vivió un tormentoso momento en el 2025 tras ser tildada de 'infiel' y anunciar su separación definitiva del empresario y padre de sus hijos, Gustavo Salcedo. Incluso, como se recuerda, en medio de esa polémica situación, la exreina de belleza decidió apartarse de los reflectores y de las cámaras de televisión para enfocarse en su vida y el bienestar de sus pequeños.

Tras sostener en más de una reiterada ocasión que nunca 'sacó los platos' en su matrimonio y pedir el respeto a su vida privada y de su familia, la exmiss Perú sorprendió a sus seguidores con una inesperada noticia: ¡su regreso a la televisión!

Pues bien, en la noche del 14 de enero, Gisela Valcárcel anunció por todo lo alto que un personaje destacado de la farándula peruana, que se ha ganado los corazones de todos con su "fortaleza" vuelve a pisar un set de televisión. ¿De quién se trataba? Nada más ni nada menos que Maju Mantilla.

"Ha sido gratificante saber su fortaleza, entender sus ojos y creo que eso ha traspasado la cámara hace mucho tiempo. (...) Viene con ganas de enchancharse con el público y estar en el sitio que nadie le puede quitar, Maju Mantilla", expresó la 'Señito' sin dudar en desvivirse en llenar de elogios a la exmiss Perú.

El anuncio se dio en la reunión de GV Producciones que convocó a anunciantes, socios estratégicos y representantes de distintos medios a un evento privado, donde oficializó el lanzamiento de sus próximos programas.

#Espectaculos #TvPeruana #MajuEnGV ♬ sonido original - Showpe @showpeoficial_ ¡EL REGRESO MÁS ESPERADO! 🌟 ¡Bomba total en el mundo del espectáculo! Maju Mantilla fue presentada por todo lo alto como la nueva conductora de Panamericana Televisión. La ex Miss Mundo llega para adueñarse de las tardes con su carisma y elegancia de siempre. ✨ En un evento exclusivo de GV Producciones, se confirmó que Maju será el rostro principal del nuevo proyecto que promete paralizar la televisión peruana de lunes a viernes. ¡La reina está de vuelta y más empoderada que nunca! 👑 ¿Qué te parece este nuevo jale? ¡Déjanos tu comentario y cuéntanos si ya quieres verla en pantalla! 👇 #MajuMantilla #FarandulaPeruana #PanamericanaTV #GVProducciones

Maju Mantilla agradecida con Gisela Valcárcel

Tras el anuncio frente a todos los presentes en el evento, Maju realizó su entrada triunfal, luciendo un hermoso conjunto de dos piezas. Saludó a todos y con una gran sonrisa se acercó hasta el escenario para revelar que será la conductora de un magazine (un espacio de entretenimiento y compañía que se emitirá por las tardes) junto a la hija de Gisela Valcárcel, Ethel Pozo.

"Muchas gracias Gisela, por esta linda presentación; gracias, Ethel. Muy buenas noches", expresó en un inicio. Seguidamente, en una historia compartida en su historia de Instagram, la exreina de belleza agregó: "Estoy entusiasmada. (...) Estoy con bastante gratitud", tras volver a la pantalla chica.

De esta manera, Maju Mantilla regresa a la TV junto a Ethel Pozo para la conducción de un nuevo magazine, marcando así una renovada apuesta en su trayectoria profesional y esta vez de la mano de Gisela Valcárcel y GV Producciones.