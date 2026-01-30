"No existe ninguna pena contra Natalia Málaga": Abogado aclara fallo por rayar auto de nuera de Eva Ayllón

30/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La exvoleibolista peruana Natalia Málaga no ha sido condenada por el caso en el que se le acusaba de haber rayado el auto de Jessica Zegarra, esposa de Francisco Ayllón e integrante de la familia de la cantante Eva Ayllón. Así lo aclaró su abogado, Víctor López García, en diálogo con Exitosa.

El letrado explicó que el fallo emitido por el Poder Judicial no impone ninguna pena contra su patrocinada, sino que se enmarca en la figura de reserva de fallo condenatorio, prevista en el Artículo 62 del Código Penal.

"No existe ninguna pena contra Natalia Málaga, porque en el Perú, en el Derecho Penal, existe la pena efectiva y la suspendida: Natalia no tiene ninguna de ellas. No se ha dado ninguna pena. En consecuencia, no se va a generar ningún tipo de antecedente; lo que ha pasado es una reserva del fallo", señaló.

Según el abogado, esta figura se aplica en casos de delitos leves, con penas menores a cuatro años, donde el juez decide no imponer condena inmediata y establece un periodo de prueba (de uno a tres años) con reglas de conducta. Si se cumplen, la sentencia se anula; si se incumplen, se ejecuta la pena. Tal es el caso de la exdeportista, por lo que con ello queda libre de condena alguna.

López García subrayó además que no hubo un juicio con actividad probatoria que concluyera en una declaración de culpabilidad, sino un acuerdo sugerido por la judicatura y aceptado por la Fiscalía debido a la poca relevancia de los hechos, siendo estos de naturaleza más privada o familiar.

🔴🔵#ContraElTráfico⭐⭐ | En diálogo con Exitosa, el abogado de Natalia Málaga, Víctor López García, explicó que su patrocinada solo pagará S/ 5 mil a la nuera de Eva Ayllón, quien había exigido 10 mil soles por dañar su auto.



📻 95.5 FM

📡 6.1 señal digital abierta

📺... pic.twitter.com/AZEmE5ISnB — Exitosa Noticias (@exitosape) January 31, 2026

Reparación civil

Respecto a la reparación civil fijada en S/ 5,000, el abogado precisó que la parte denunciante inicialmente solicitó S/ 10,000, alegando daños psicológicos además de los materiales. Sin embargo, solo se acreditó un daño material de S/ 1,200 en el vehículo y no los presuntos daños morales, por lo que la judicatura coincidió en que la cantidad solicitada era excesiva y, por ende, la redujo a la mitad.

"Ellos adujeron un daño psicológico a raíz del rayón del carro, pero jamás fue acreditado en estos dos años de proceso. Por eso la judicatura entendió que era demasiado y lo redujo a la mitad", explicó.

El caso de Natalia Málaga se resolvió con una reserva de fallo condenatorio, sin pena efectiva ni suspendida, y con una reparación civil reducida. El proceso se cerrará definitivamente si la exvoleibolista cumple las reglas de conducta durante el periodo de prueba establecido.