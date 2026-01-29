RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Colaborador

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: "Ya ven que sí trabajo"

Jefferson Farfán volvió a robar miradas, esta vez fuera de las canchas, al sumarse a la transmisión en vivo de Kanomy Store, el emprendimiento de Xiomy Kanashiro.

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa
Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa (Composición Exitosa)

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 29/01/2026

Síguenos en Google News Google News

Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez lejos de las canchas. El 28 de enero, durante un live de Kanomy Store en TikTok, el exfutbolista de Alianza Lima apoyó activamente el emprendimiento de su pareja, Xiomy Kanashiro, ayudando a vender ropa y compartiendo momentos divertidos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa

A mitad de la transmisión, Jefferson Farfán apareció sorpresivamente frente a la cámara, mostrando prendas y animando a los espectadores a conocer el catálogo de la tienda

"Ya ven que sí trabajo también", afirmó mientras sostenía faldas, vestidos y ropa de baño, describiendo con detalle cada pieza y destacando sus características.

@paulclips8 Jeferson farfan ayuda a su novia #jeffersonfarfan #fersonfarfan #xiomykanashiro #peru #farfan ♬ sonido original - paul clips

El apoyo de Jefferson Farfán fue ampliamente celebrado por los usuarios, quienes no dudaron en destacar su compromiso con el emprendimiento de su pareja. 

Jefferson Farfán recibe fuerte advertencia del padre de Xiomy Kanashiro
Lee también

Jefferson Farfán recibe fuerte advertencia del padre de Xiomy Kanashiro

Entre los comentarios más destacados se leía: "Es su pareja, tiene que apoyar en sus proyectos", "Lindos, yo estaba viendo el live", y "Bien, veo que está apoyando".

Otros, en tono humorístico, hicieron referencia a su pasado futbolístico: "De viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra" y "Como vendedor es buen futbolista".

Romance y complicidad fuera de Perú

Días antes del live, la pareja disfrutó de un viaje a República Dominicana para celebrar el cumpleaños de Xiomy Kanashiro, alejándose del bullicio limeño y compartiendo momentos de complicidad en una de las playas más exclusivas del Caribe

Jefferson Farfán y sus inesperadas publicaciones tras denuncia sexual que involucra a Zambrano, Trauco y Peña
Lee también

Jefferson Farfán y sus inesperadas publicaciones tras denuncia sexual que involucra a Zambrano, Trauco y Peña

Jefferson Farfán le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", mientras Xiomy respondió: "Mi amor gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz te amo".

El romántico mensaje de Jefferson Farfán a Xiomy Kanashiro por su cumpleaños / Instagram
Jefferson Farfán sorprende con romántico mensaje a Xiomy Kanashiro en su cumpleaños

Por su parte, Xiomy respondió con ternura: "Mi amor, gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz, te amo". En otra publicación, la bailarina agregó: "Un cumpleaños más juntos. Te amo, mi Morchi".

Xiomy Kanashiro viajó a Punta Cana por su cumpleaños junto a Jefferson Farfán / Instagram
Xiomy Kanashiro celebra su cumpleaños en Punta Cana junto a Jefferson Farfán

Así, Jefferson Farfáno solo se ganó los aplausos de todos sus seguidores, sino que también dejó claro que sabe cómo apoyar a su pareja, Xiomy Kanashiro. Con su carisma y buena onda, ayudó a mostrar las prendas de Kanomy Store y convirtió el live en un momento divertido.

Temas relacionados emprendimiento espectáculos farándula Jefferson Farfán Kanomy Store live negocio venta de ropa Xiomy Kanashiro

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA