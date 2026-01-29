Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa en el emprendimiento de Xiomy Kanashiro: "Ya ven que sí trabajo"

29/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Jefferson Farfán volvió a sorprender a sus seguidores, aunque esta vez lejos de las canchas. El 28 de enero, durante un live de Kanomy Store en TikTok, el exfutbolista de Alianza Lima apoyó activamente el emprendimiento de su pareja, Xiomy Kanashiro, ayudando a vender ropa y compartiendo momentos divertidos que rápidamente se hicieron virales en redes sociales.

Jefferson Farfán se luce ayudando a vender ropa

A mitad de la transmisión, Jefferson Farfán apareció sorpresivamente frente a la cámara, mostrando prendas y animando a los espectadores a conocer el catálogo de la tienda.

"Ya ven que sí trabajo también", afirmó mientras sostenía faldas, vestidos y ropa de baño, describiendo con detalle cada pieza y destacando sus características.

El apoyo de Jefferson Farfán fue ampliamente celebrado por los usuarios, quienes no dudaron en destacar su compromiso con el emprendimiento de su pareja.

Entre los comentarios más destacados se leía: "Es su pareja, tiene que apoyar en sus proyectos", "Lindos, yo estaba viendo el live", y "Bien, veo que está apoyando".

Otros, en tono humorístico, hicieron referencia a su pasado futbolístico: "De viajar por el mundo a vender ropa de Gamarra" y "Como vendedor es buen futbolista".

Romance y complicidad fuera de Perú

Días antes del live, la pareja disfrutó de un viaje a República Dominicana para celebrar el cumpleaños de Xiomy Kanashiro, alejándose del bullicio limeño y compartiendo momentos de complicidad en una de las playas más exclusivas del Caribe.

Jefferson Farfán le dedicó un emotivo mensaje en Instagram: "Feliz cumpleaños, mi China hermosa. Que hoy y siempre la vida te sonría tanto como tú iluminas la mía. Te amo", mientras Xiomy respondió: "Mi amor gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz te amo".

Jefferson Farfán sorprende con romántico mensaje a Xiomy Kanashiro en su cumpleaños

Por su parte, Xiomy respondió con ternura: "Mi amor, gracias, es inexplicable este amor tan bonito que te tengo, siempre te haré feliz, te amo". En otra publicación, la bailarina agregó: "Un cumpleaños más juntos. Te amo, mi Morchi".

Xiomy Kanashiro celebra su cumpleaños en Punta Cana junto a Jefferson Farfán

Así, Jefferson Farfáno solo se ganó los aplausos de todos sus seguidores, sino que también dejó claro que sabe cómo apoyar a su pareja, Xiomy Kanashiro. Con su carisma y buena onda, ayudó a mostrar las prendas de Kanomy Store y convirtió el live en un momento divertido.