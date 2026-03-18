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"Gracias amigo": Tom Holland sorprende a Pol Deportes con emotivo mensaje tras tráiler de Spider-Man

El actor Tom Holland sorprendió al comentarista deportivo Pol Deportes con un mensaje emotivo tras el lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Brand New Day, que se volvió viral en redes sociales.

Tom Holland envió un mensaje directo al creador peruano Pol Deportes.
Tom Holland envió un mensaje directo al creador peruano Pol Deportes. (Composición Exitosa)

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/03/2026

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Tras el reciente lanzamiento del tráiler de Spider-Man: Brand New Day no solo llamó la atención por sus primeras imágenes, sino también por un gesto que cruzó fronteras. El actor Tom Holland dedicó un mensaje especial al comentarista Pol Deportes, generando una ola de reacciones en redes sociales. El saludo fue interpretado como un reconocimiento directo al talento digital peruano.

El mensaje, breve pero significativo, fue compartido como parte de la estrategia global de difusión del tráiler. En él, Holland agradeció el trabajo del creador y destacó su influencia positiva. "Muchas gracias por animar a la gente a perseguir sus sueños... y por ayudarnos a lanzar el primer tráiler", expresó el actor. La cercanía del mensaje y su tono personal fueron claves para su rápida viralización.

@poldeportes1 Aún no lo superamos... 🕷️🔥 Gracias Tom Holland por este mensaje y por valorar lo que hacemos. Ser parte del lanzamiento de Spider-Man: Un Nuevo Día desde Perú 🇵🇪 es un orgullo enorme. Gracias a Sony y Marvel por la oportunidad de crear y llevar nuestro talento al mundo. Esto recién comienza. #spidermanunnuevodía #tomholland #poldeportes #perúpresente #SonyPictures ♬ sonido original - pol_Deportes oficial ✔️

Estrategia global con participación peruana

La aparición de Pol Deportes en esta campaña no fue casual. La promoción del filme se diseñó con una dinámica distinta: fragmentar el tráiler y distribuirlo entre creadores de contenido de diferentes países. Perú fue uno de los puntos de inicio, lo que permitió que el contenido generado localmente tuviera alcance internacional.

Esta estrategia buscaba conectar con audiencias jóvenes a través de figuras digitales que ya tienen comunidades consolidadas. En ese contexto, la participación del creador peruano resultó clave para amplificar el impacto en redes sociales. El mensaje de Tom Holland funcionó como un refuerzo directo a esa estrategia, validando el rol de los creadores en la difusión de grandes producciones.

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El video y las publicaciones relacionadas alcanzaron miles de interacciones en pocas horas. Usuarios destacaron no solo la presencia de Perú en una campaña global, sino también el hecho de que una estrella de Hollywood se dirigiera de forma directa a un creador local.

Los comentarios no tardaron en llegar.
Los comentarios no tardaron en llegar.

Reacciones y alcance en redes sociales

Tras la difusión del mensaje, las reacciones no tardaron en multiplicarse. Comentarios en plataformas como TikTok, Instagram y X resaltaron el orgullo por la visibilidad lograda. El nombre de Pol Deportes se posicionó rápidamente en tendencias, acompañado de mensajes de apoyo y reconocimiento.

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El mensaje que Tom Holland envió a Pol Deportes tras el estreno del tráiler de Spider-Man: Brand New Day es un claro ejemplo de cómo las estrellas de Hollywood ahora colaboran con creadores de Internet. Esta unión permite que personas reconocidas de diferentes países participen en grandes eventos mundiales, logrando que los videos se compartan mucho más, alcanzando mayor audiencia.

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