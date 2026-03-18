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¡Confía en su esposo!

¡Paren todo! Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el AMPAY de Said Palao

La empresaria fue consultada por las imágenes en las que se ve a su esposo rodeado de mujeres en Argentina y respondió de forma tajante.

Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el AMPAY
Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el AMPAY Composición Exitosa

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/03/2026

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Alejandra Baigorria fue consultada por el ampay de Said Palao, en el que se le ve rodeado de mujeres celebrando en un yate en Argentina, y también por las nuevas imágenes de su esposo que Magaly Medina sacará este miércoles en su programa.

La exchica reality fue captada abordando su vehículo el último martes, momento en el que un reportero le consultó directamente sobre las imágenes donde su pareja aparece en una fiesta rodeado de mujeres.

Sin embargo, lejos de mostrarse seria o afectada, la empresaria no ignoró la pregunta y respondió con una sonrisa, dejando ver su despreocupación por el tema: "Voy a ver las imágenes y les cuento", afirmó para luego despedirse del reportero de manera respetuosa y subirse a su camioneta. "Besitos, gracias".

Luego de emitir la nota sobre las breves declaraciones de Alejandra Baigorria, los conductores de "Amor y fuego" quedaron gratamente sorprendidos por la reacción despreocupada de la empresaria, ya que en horas de la noche se emitirían nuevas imágenes de su esposo, Said Palao, con una mujer que le da un masaje en una piscina.
 

@farandula.lorcha ¡Confía en su esposo! 🙉🔥 #farandulalorcha #saidpalao #alejandrabaigorria #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

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Said Palao y Mario Irivarren están en el "ojo de la tormenta" tras la difusión de imágenes comprometedoras donde se les observa disfrutando de una tarde junto a un grupo de mujeres en un yate lejos de sus respectivas parejas

Al ver las imágenes, muchos de los seguidores se preguntan cómo estaría emocionalmente la "Gringa de Gamarra", quien siempre defendió su romance "a capa y espada" de aquellos que no confiaban en que su historia de amor se mantendría sólida.

A través de imágenes difundidas en el portal "Instarándula", se difundieron fotografías que evidenciarían que, a pesar de este duro momento sentimental que atraviesa, Alejandra decide seguir enfocada en sus emprendimientos y proyectos profesionales: Se mostró dando una charla a un grupo de mujeres en una tienda de un centro comercial. 

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Hermano de Alejandra Baigorria resalta su admiración por ella tras ampay de Said Palao.

Su hermano no pudo evitar destacar el orgullo que siente por la excompetidora de "EEG" por siempre salir adelante y demostrar ser una mujer empoderada.

 "Qué capa. Orgulloso de ti. Hoy realizamos una charla para toda nuestra familia Ripley. (...) Eres admirable, ¡no paras!", escribió en la imagen difundida en Instagram.

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Mientras el escándalo por el ampay de Said Palao en Argentina continúa generando debate en el mundo del espectáculo. La empresaria, Alejandra Baigorria reapareció ante las cámaras con una actitud despreocupada.

 

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