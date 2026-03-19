Gigantesco incendio consume almacén de reciclaje de 1000 metros cuadrado en Lurigancho-Chosica

19/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Un terrible incendio de código 2 se registró en la madrugada en un almacén de reciclaje en el distrito de Lurigancho-Chosica. Los bomberos llegaron hasta el lugar para controlar el siniestro y advirtieron que el recinto sería clandestino, ya que no encontraron rastros de extintores ni señalización en caso de fuego.

Incendio en almacén de reciclaje en Lurigancho

Según informó a nuestro reportero Michael Sánchez, el incendio se inició alrededor de las 11 p. m. de ayer, 18 de marzo, en la zona del parque industrial en Jicamarca. La emergencia movilizó a más de 10 unidades del Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú, que trabajaron arduamente para controlar las llamas.

El almacén tiene una extensión de aproximadamente 1000 m² y el vicecomandante departamental de Lima Este informó que la remoción de escombros tomaría alrededor de tres horas. También señaló que, tras realizar una inspección al recinto, no se hallaron extintores ni sistemas contra incendios, lo cual hace presumir que el almacén no contaría con licencia de funcionamiento ni cumpliría con las medidas básicas de seguridad para operar.

"El incendio ya está confinado. Es un área de aproximadamente 1000 m². Hemos encontrado botellas, pinturas, tecnopor y material que se incendia y corre bastante rápido", declaró un bombero para nuestro medio.

🔴🔵 Lurigancho-Chosica: Incendio consume almacén de reciclaje de 1000 metros cuadrados



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Asimismo, se informó que las autoridades no descartan iniciar las investigaciones correspondientes para determinar responsabilidades, ya que el incendio pudo poner en riesgo a los vecinos que viven en la zona.

¿Qué hacer en caso de incendio?

En caso de incendio, lo primero es mantener la calma y alertar a quienes estén cerca. Activa la alarma si existe y evacúa de inmediato por rutas seguras. No uses ascensores y, si hay humo, avanza agachado cubriendo nariz y boca con un paño húmedo para evitar intoxicarte.

Si el fuego es pequeño, utiliza un extintor solo si sabes manejarlo. De lo contrario, aléjate y llama a los bomberos. Una vez fuera, no regreses por objetos personales. Reúnete en un punto seguro y sigue las indicaciones de las autoridades hasta que la emergencia haya sido completamente controlada.

Es así que, el incendio fue controlado tras varias horas de trabajo de los bomberos, evitando su propagación a zonas cercanas. Sin embargo, las condiciones del almacén han generado preocupación, por lo que las autoridades iniciarán investigaciones para determinar responsabilidades y verificar si operaba de manera ilegal y sin cumplir normas básicas.