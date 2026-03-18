Stiven Franco llega a Armonía 10: cantante es anunciado como nuevo integrante tras dejar La Bella Luz

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La orquesta Armonía 10 confirmó en sus redes sociales la incorporación de Stiven Franco como su nuevo cantante, poniendo fin a los rumores que surgieron tras su salida de La Bella Luz. El anuncio se realizó con un mensaje que resalta el cumplimiento de un sueño personal del artista dentro de la música.

"Lo soñó, trabajó y lo logró", publicó la agrupación, acompañando la bienvenida con una narrativa que destaca el vínculo previo del cantante con la orquesta. En el mismo mensaje, se señala que el artista "estaría orgulloso de que hoy ha cumplido su sueño", reforzando la idea de una meta alcanzada dentro de su carrera.

Salida previa y expectativas del anuncio

Días antes de esta confirmación, Stiven Franco había anunciado su salida de La Bella Luz, indicando que se trataba de una decisión orientada a su crecimiento profesional. Su ausencia en presentaciones recientes ya había generado especulaciones sobre un posible cambio de agrupación.

Tras ello, el cantante también utilizó sus redes para aclarar que no tenía un nuevo destino confirmado en ese momento, lo que incrementó la expectativa entre seguidores. Sin embargo, el anuncio de Armonía 10 oficializa su incorporación y ordena la secuencia de hechos que se venían comentando.

Según la cuenta oficial de Armonía 10, el ingreso de Franco responde a su trayectoria y al objetivo de fortalecer su delantera musical con nuevas voces. La publicación también lo presenta como parte de la "familia" de la agrupación, consolidando su integración inmediata.

Un paso clave en la cumbia peruana

Con este movimiento, Stiven Franco pasa a formar parte de una de las orquestas más reconocidas del país, marcando un cambio importante en su carrera artística. Armonía 10 mantiene una presencia constante en escenarios nacionales e internacionales, lo que amplía el alcance del cantante.

Por su parte, La Bella Luz continúa con sus actividades musicales tras la salida del vocalista, mientras reorganiza su equipo artístico. El cambio de agrupación se da en un contexto de alta rotación de voces dentro del género, donde las orquestas buscan renovarse sin perder continuidad.

Según la publicación oficial difundida en redes sociales de Armonía 10, la incorporación ya es efectiva y forma parte de su nueva etapa musical. El anuncio no detalla aún fechas de presentaciones específicas con Franco, pero confirma su rol como integrante activo.

El ingreso de Stiven Franco a Armonía 10, tras su salida de La Bella Luz, marca un nuevo escenario en la cumbia peruana, con un fichaje que conecta directamente con el público y refuerza la presencia de la agrupación en la escena actual.