Renzo Garcés queda desafectado de la selección peruana para amistosos frente a Senegal y Honduras

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Deportes

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) confirmó que el defensor de Alianza Lima, Renzo Garcés, quedó desafectado de la convocatoria de la selección peruana para los amistosos internacionales frente a Senegal y Honduras, programados en París y Madrid.

El jugador fue diagnosticado con pubalgia, una dolencia que afecta la zona de la pelvis y que suele estar relacionada con sobrecargas musculares, lo que obliga a reposo y tratamiento especializado.

Baja en la selección

El cuerpo médico de la Bicolor evaluó al futbolista tras recibir el informe de Alianza Lima y determinó que no estaba en condiciones de disputar los encuentros de fecha FIFA. La decisión obliga al técnico Mano Menezes a reestructurar la defensa, probando alternativas entre los convocados.

La ausencia de Garcés se suma a otras bajas recientes y abre espacio para que centrales jóvenes o jugadores con experiencia en el extranjero tengan más minutos en cancha.

Impacto en Alianza Lima

La lesión también afecta directamente al club blanquiazul. Garcés no estará disponible para el próximo compromiso de la Liga 1 Apertura 2026, donde Alianza Lima enfrentará a Juan Pablo II el sábado 21 de marzo a las 6:30 p.m. en el Estadio Alejandro Villanueva (Matute).

El encuentro es clave para mantener el liderazgo en el torneo, y la ausencia del zaguero complica la línea defensiva del equipo. El rival contará con figuras como Christian Cueva, lo que añade atractivo y dificultad al partido.

Pubalgia: una lesión recurrente

La pubalgia es una dolencia frecuente en futbolistas, caracterizada por dolor en la zona de la pelvis y la ingle. Se produce por sobrecargas musculares y exige reposo, fisioterapia y un proceso de recuperación cuidadoso para evitar recaídas. En el caso de Garcés, la lesión llega en un momento crucial tanto para la selección como para Alianza Lima, lo que incrementa la preocupación por su evolución.

La baja de Garcés obliga ahora a Menezes a probar variantes defensivas en partidos de preparación que servirán para evaluar al plantel con miras a las eliminatorias. Para el cuadro íntimo, su ausencia en un partido clave obliga al técnico a reorganizar la defensa y confiar en suplentes para mantener el rendimiento.

La lesión de Renzo Garcés impacta en dos frentes: la selección peruana pierde a un convocado para amistosos internacionales y Alianza Lima se queda sin un defensor titular en un duelo importante de la Liga 1. Su recuperación será determinante para definir los próximos pasos en ambos escenarios, consolidar la defensa de la Bicolor y sostener el liderazgo del club en el torneo local.