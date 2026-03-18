Francho Sierralta: ¿Quién es el amigo de Said y Mario, que fue ampayado a 3 meses de casarse?

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El ampay de Mario Irivarren y Said Palao trajo más cola de la que se creía, ya que junto a ellos también iba Patricio Parodi y otro amigo que hasta ahora era desconocido. Se trata de Francho Sierralta, un gran amigo de varios chicos reality, que apenas se había casado hace tres meses y ya fue ampayado en Argentina.

¿Quién es Francho Sierralta?

Magaly emitió un reportaje en la más reciente edición de su programa, donde dio cuenta de que Francho es muy amigo de varias influencers de moda y estilo de vida. Incluso ha participado en un pódcast que conducen las influencers Natalia Merino y Thalía Echecopar. Sierralta también es muy amigo de varias integrantes de Esto es Guerra, como Hugo García y Facundo González.

Francho siempre se ha visto rodeado de personajes de la farándula y, en alguna oportunidad, dijo que tuvo la opción de ingresar al mundo de los realities. Sin embargo, se ha dedicado más al lado empresarial, ya que tiene varias cadenas de comida rápida y es amante de los fierros.

Lo más impactante es que Francho mostraba muy orgulloso en redes sociales a su reciente esposa, Natalie, con quien se casó en diciembre de 2025. Apenas llevaban tres meses de casados y, el fin de semana, fue captado besando y acariciando a una joven argentina en el yate donde también estuvieron Mario y Said.

Cabe resaltar que a la boda de Francho también asistieron Mario Irivarren, Said Palao y Patricio Parodi. También estuvieron presentes Hugo García y Alejandra Baigorria, quien en ese entonces era la pareja de Said. Hasta el momento, Francho y su esposa han guardado silencio tras el ampay, y él optó por desactivar sus redes sociales y eliminar todo su rastro digital.

Francho habla sobre los excesos en despedidas de soltero

Finalmente, Magaly emitió fragmentos de un pódcast donde Francho confesó que sabía lo que pasaba en las despedidas de solteros en países como Colombia, México o Argentina. Sierralta confesó hace unas semanas que estaba enterado de que los organizadores de estas celebraciones ofrecían chicas a determinadas personas, y justamente él fue captado con una mujer durante su viaje a Argentina.

De esta manera, el caso continúa generando polémica en la farándula local, no solo por la actitud de los involucrados, sino también por las revelaciones posteriores. Mientras el silencio persiste, Francho Sierralta sigue en el centro de la controversia tras las imágenes que comprometen su reciente matrimonio.