Sandro Esposito propone IA en el Estado para evitar contratación de asesorías y consultoría

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Política

El candidato al Senado por Fuerza Popular, Sandro Esposito, planteó una controvertida propuesta que apunta a transformar la gestión pública: Incorporar la inteligencia artificial (IA) como herramienta obligatoria en los principales cargos del Estado.

En entrevista para Exitosa, el candidato al Senado por Fuerza Popular, Sandro Esposito, explicó que la medida busca reducir significativamente la contratación de asesorías externas, un rubro que, afirma, representa un gasto elevado para el país.

"A todos los entrenamos para que no contraten asesorías ni consultorías externas. Tratemos de reducir eso al mínimo." sostuvo el candidato, al detallar que la capacitación estaría dirigida a ministros, viceministros, gerentes y otros funcionarios de alta dirección.

Reducción del gasto público

Uno de los principales argumentos de Esposito es el impacto económico que tendría su propuesta. En ese sentido, enfatizó la magnitud del presupuesto que, según él, podría optimizarse con esta medida.

"Estamos hablando de 250 mil millones de soles, no es cualquier cosa. Nadie le propone una medida para bajar 250 mil millones de soles en cinco años", afirmó.

El candidato explicó que la iniciativa no busca eliminar por completo las consultorías, sino reducirlas en los sectores donde el gasto es más elevado. Indicó que actualmente existen áreas donde se destinan más de 20 mil millones de soles anuales, por lo que considera necesario realizar un mapeo para determinar qué servicios pueden ser reemplazados por IA.

Implementación mediante ley

Respecto a la viabilidad de la propuesta, Esposito señaló que esta se concretaría a través de una ley que obligue tanto al uso como a la capacitación en inteligencia artificial dentro del aparato estatal.

"A a través de la ley, exigir el uso imperativo de la inteligencia artificial y a través de la ley, cortar las contrataciones de consultorías y asesorías y menores cuantías", precisó.

Asimismo, reconoció que el uso de esta tecnología requiere preparación adecuada. Se refirió a la necesidad de saber interactuar correctamente con sistemas de IA para obtener resultados confiables.

"Por supuesto, para eso hay que entrenar al personal. Eso se llama ingeniería de prompts (Prompt engineering)", explicó,

El candidato también destacó que existen alrededor de 10 mil puestos de confianza de alta dirección a nivel nacional, los cuales asumirían esta transformación tecnológica como parte de sus funciones.

La propuesta de Sandro Esposito abre el debate sobre el uso de la inteligencia artificial en la administración pública y su potencial para optimizar recursos. Sin embargo, también plantea interrogantes sobre su implementación, capacitación y límites, en un contexto donde la experiencia humana aún juega un rol clave en la toma de decisiones del Estado.