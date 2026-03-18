RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
6.1 HDPODCAST
Más
Espectáculos
Tormenta mediática

Rosángela Espinoza SE PRONUNCIÓ tras ampay de Mario Irivarren y Said Palao

La guerrera sorprendió a sus seguidores al compartir un polémico mensaje en sus redes sociales, luego del escándalo que causó el ampay de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina.

Rosángela Espinoza SE PRONUNCIÓ tras ampay de Mario Irivarren y Said Palao
Rosángela Espinoza SE PRONUNCIÓ tras ampay de Mario Irivarren y Said Palao Composición Exitosa

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 18/03/2026

Síguenos en Google News Google News

Luego de la controversia generada por las imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina, Rosángela Espinoza captó la atención de sus seguidores al publicar un enigmático y polémico mensaje en sus plataformas digitales.

A través de sus historias en Instagram, la integrante de "Esto es Guerra" compartió un fuerte mensaje, en el que se refiere a no compartir tiempo con sus compañeros del reality fuera del horario laboral.

"Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso yo no ando ni salgo con gente de mi trabajo. Y a mí me dicen la rara. Cuido y protejo mi energía", escribió Espinoza al inicio.

Primer mensaje que compartió Rosángela Espinoza, que luego borró / Instagram

Para evitar mayores controversias, Rosángela optó por eliminar su publicación original y reemplazarla por una versión editada. Sin embargo, el cambio no pasó desapercibido para los internautas, quienes interpretaron el mensaje como un dardo directo hacia los "guerreros" tras su polémica fiesta en un yate.

¡Paren todo! Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el AMPAY de Said Palao
Lee también

¡Paren todo! Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el AMPAY de Said Palao

"Dime con quién andas... Yo mejor cuido y protejo mi energía", escribió la "Rous" intentando poner paños fríos a la situación.

Rosángela Espinoza borró anterior mensaje y compartió otro editado / Instagram

Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria fue consultada por el ampay de Said Palao, en el que se le ve rodeado de mujeres celebrando en un yate en Argentina, y también por las nuevas imágenes de su esposo que Magaly Medina sacará este miércoles en su programa.

Onelia Molina lanzó un DRÁSTICO mensaje tras ampay de Mario Irivarren: "Yo hice las cosas bien"
Lee también

Onelia Molina lanzó un DRÁSTICO mensaje tras ampay de Mario Irivarren: "Yo hice las cosas bien"

La exchica reality fue captada abordando su vehículo el último martes, momento en el que un reportero le consultó directamente sobre las imágenes donde su pareja aparece en una fiesta rodeado de mujeres.

Sin embargo, lejos de mostrarse seria o afectada, la empresaria no ignoró la pregunta y respondió con una sonrisa, dejando ver su despreocupación por el tema: "Voy a ver las imágenes y les cuento", afirmó para luego despedirse del reportero de manera respetuosa y subirse a su camioneta. "Besitos, gracias".
 

@farandula.lorcha ¡Confía en su esposo! 🙉🔥 #farandulalorcha #saidpalao #alejandrabaigorria #amoryfuego #magalytvlafirme ♬ sonido original - FARÁNDULA LORCHA

Laura Spoya manda INSÓLITO mensaje para Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren: "Que aprenda a estar sola"
Lee también

Laura Spoya manda INSÓLITO mensaje para Onelia Molina tras ampay de Mario Irivarren: "Que aprenda a estar sola"

Luego de emitir la nota sobre las breves declaraciones de Alejandra Baigorria, los conductores de "Amor y fuego" quedaron gratamente sorprendidos por la reacción despreocupada de la empresaria, ya que en horas de la noche se emitirían nuevas imágenes de su esposo, Said Palao, con una mujer que le da un masaje en una piscina.

Todo indica que la polémica seguirán dando que hablar, dado que se anunció para esta noche la segunda parte del ampay. Según el adelanto del programa de Magaly Medina, esta segunda entrega involucraría más a Said. 

Temas relacionados Alejandra Baigorria Mario Irivarren Patricio Parodi Rosángela Espinoza Said Palao

Siga leyendo

Seguir leyendo

Últimas noticias
SIGUIENTE NOTA