Rosángela Espinoza SE PRONUNCIÓ tras ampay de Mario Irivarren y Said Palao

18/03/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego de la controversia generada por las imágenes de Said Palao, Mario Irivarren y Patricio Parodi en Argentina, Rosángela Espinoza captó la atención de sus seguidores al publicar un enigmático y polémico mensaje en sus plataformas digitales.

A través de sus historias en Instagram, la integrante de "Esto es Guerra" compartió un fuerte mensaje, en el que se refiere a no compartir tiempo con sus compañeros del reality fuera del horario laboral.

"Dime con quién andas y te diré quién eres. Por eso yo no ando ni salgo con gente de mi trabajo. Y a mí me dicen la rara. Cuido y protejo mi energía", escribió Espinoza al inicio.

Para evitar mayores controversias, Rosángela optó por eliminar su publicación original y reemplazarla por una versión editada. Sin embargo, el cambio no pasó desapercibido para los internautas, quienes interpretaron el mensaje como un dardo directo hacia los "guerreros" tras su polémica fiesta en un yate.

"Dime con quién andas... Yo mejor cuido y protejo mi energía", escribió la "Rous" intentando poner paños fríos a la situación.

Así reaccionó Alejandra Baigorria al ser consultada por el ampay de Said Palao

Alejandra Baigorria fue consultada por el ampay de Said Palao, en el que se le ve rodeado de mujeres celebrando en un yate en Argentina, y también por las nuevas imágenes de su esposo que Magaly Medina sacará este miércoles en su programa.

La exchica reality fue captada abordando su vehículo el último martes, momento en el que un reportero le consultó directamente sobre las imágenes donde su pareja aparece en una fiesta rodeado de mujeres.

Sin embargo, lejos de mostrarse seria o afectada, la empresaria no ignoró la pregunta y respondió con una sonrisa, dejando ver su despreocupación por el tema: "Voy a ver las imágenes y les cuento", afirmó para luego despedirse del reportero de manera respetuosa y subirse a su camioneta. "Besitos, gracias".



Luego de emitir la nota sobre las breves declaraciones de Alejandra Baigorria, los conductores de "Amor y fuego" quedaron gratamente sorprendidos por la reacción despreocupada de la empresaria, ya que en horas de la noche se emitirían nuevas imágenes de su esposo, Said Palao, con una mujer que le da un masaje en una piscina.

Todo indica que la polémica seguirán dando que hablar, dado que se anunció para esta noche la segunda parte del ampay. Según el adelanto del programa de Magaly Medina, esta segunda entrega involucraría más a Said.