30/01/2026

La disputa legal entre Jefferson Farfán y Melissa Klug llegó a su fin. Tras ganar el juicio por incumplimiento del contrato de confidencialidad de la madre de sus hijos, la 'Foquita' optó por compartir una inesperada publicación mensaje en sus redes sociales.

Melissa Klug deberá pagarle a Farfán

La justicia fue clara y estableció que Melissa Klug deberá pagar 300 mil dólares por no cumplir el acuerdo de confidencialidad firmado con Jefferson Farfán.

Este acuerdo legal, firmado años atrás, establecía penalidades económicas en caso de incumplimiento, y la sentencia confirma que la 'Blanca de Chucuito' no cumplió con lo estipulado.

La cifra ha generado revuelo en el entorno mediático y entre los seguidores de ambos, especialmente porque llega en medio de otros problemas legales que enfrenta la empresaria, relacionados con la agresión sufrida por su hija, Samahara Lobatón.

Jefferson Farfán y la inesperada publicación que compartió tras ganarle juicio a Melissa Klug

Jefferson Farfán y su inesperada publicación

Aunque se confirmó que Melissa Klug deberá pagar 300 mil dólares por la violación del acuerdo de confidencialidad, Jefferson Farfán evitó pronunciarse directamente sobre el tema legal.

En lugar de eso, decidió mostrar en sus redes su último viaje a República Dominicana junto a Xiomy Kanashiro, acompañado de su hijo mayor.

En las fotografías compartidas se le ve disfrutando de un cómodo paseo, tomando agua de coco y compartiendo momentos de juego y risas con su hijo.

Melissa y sus mensajes tras perder juicio

Apenas se supo la noticia, Melissa Klug dejó varios mensajes fuertes mientras atraviesa este momento difícil. "Lo leí y me encantó: Llegará el día en donde Dios pondrá todas las cosas en su lugar y te dirá: 'Viste, esto es lo que tenía para ti, disfrútalo'. Nunca dejes de confiar", se lee en una de sus historias de Instagram.

Melissa Klug publica potente mensaje tras derrota legal frente a Jefferson Farfán

En otra publicación, la chalaca dejó entrever lo que está pasando con Samahara Lobatón, porque además del fuerte pago que debe hacerle a Jefferson Farfán, sigue peleando por justicia tras la agresión de Bryan Torres a su hija. "Tus hijos no siempre entenderán tus acciones, pero un día las agradecerán. Confía más en ti", se lee.

Así, mientras Melissa Klug enfrenta la consecuencia económica del juicio, Jefferson Farfán comparte su lado más cercano y familiar, recordando que, más allá de las disputas legales, su prioridad son los hijos y la serenidad personal.