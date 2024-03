¡No mires, Millet! Xoana González revela detalles de su fugaz romance con Marcelo Tinelli

Xoana Gonzalez fue sorprendida durante una entrevista con Carlos Carlín. La afamada reina del OnlyFans quedó en shock cuando el conductor le preguntó sobre su fugaz amorío con Marcelo Tinelli, quien ahora vive un romance Milett Figueroa.

Como se sabe, la argentina está felizmente casada con Javier González, quien además de su esposo, también es su compañero en la conocida plataforma para adultos, pues graban contenido en pareja y no tienen ningún problema en compartir sus videos subidos de tono. A pesar de ello, Carlín mostró su curiosidad por saber más de su pasado y aprovechó la oportunidad para consultarle sobre el famoso presentador de televisión.

En medio de la conversación, comentaron sobre el romance de Milett Figueroa y, fue en ese momento, que el conductor recordó que Xoana también mantuvo un affaire con el argentino.

Lejos de molestarse, la modelo admitió que, en su momento, estuvo enamorada de Tinelli, sin embargo, explicó que el amor es muy diferente en cada etapa de nuestra vida.

" Yo estaba enamorada de lo que yo pensaba que era Marcelo Tinelli. El amor no es el mismo a los 20 que a los 30, me imagino que a los 40 también es diferente. Yo lloraba como una marrana, se me caían las pestañas y todo, era lamentable, era de pura fan. 'Ay, te amo, te amo' y se me volaba la pestaña", detalló.

Tras el escándalo de infidelidad que protagonizó, Christian Cueva ha sido vinculado con varias figuras de la farándula como Rosángela Espinoza y Chris Soifer. Ahora, también surgió la curiosidad sobre si el futbolista también habría intentado un acercamiento con Xoana González. Por ello, la argentina se pronunció al respecto.

"No. A mí no me quiso 'levantar', creo que no lo hizo porque sabe que luego le cuento todo a Magaly (Medina), así que por eso no me ha escrito nunca", precisó la 'gaucha', quien por ahora se mantiene alejada de la farándula y enfocada en su OnlyFans.