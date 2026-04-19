Elecciones 2026: Roberto Sánchez habla sobre su postura con BCR y permanencia de Velarde

19/04/2026 / Exitosa Noticias / Elige bien

El líder de Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, anunció su disposición para establecer un diálogo directo con Julio Velarde, actual presidente del Banco Central de Reserva. el aspirante presidencial busca abordar la transición en la entidad monetaria y evaluar el panorama del sistema electoral peruano.

Actualmente, el panorama político se encuentra marcado por la proximidad de la segunda vuelta electoral y los cuestionamientos a la estabilidad institucional. Roberto Sánchez ha enfocado su discurso en la necesidad de asegurar que el sistema económico y electoral funcione sin margen de errores.

Diálogo y futuro del BCR

En sus declaraciones, el exministro enfatizó que su agrupación política mantiene una postura de apertura frente a las autoridades actuales del sector económico. Sánchez manifestó que están en la capacidad de visitarlo para conversar y entablar puentes de comunicación efectivos durante la campaña.

"Podemos tomar un buen café de Quillabamba o de Jaén y dialogar", precisó el candidato presidencial para graficar su disposición al entendimiento. Las ideas principales de su mensaje apuntan a que su equipo busca una transición ordenada basada en el respeto a los marcos legales.

El postulante de izquierda reafirmó que su plan de gobierno no contempla ataques directos a la independencia de las instituciones reguladoras del país. No obstante, recordó que la normativa constitucional establece periodos claros que deben cumplirse estrictamente al finalizar cada gestión presidencial en julio.

Reformas en el sistema electoral

Respecto a los organismos que lideran el proceso de votación, el candidato sugirió que podrían darse renovaciones dentro de la ONPE y el JNE. Sánchez sostuvo que lo más importante es el sistema y no necesariamente las personas que ocupan los cargos más altos.

"Nadie es indispensable excepto que el sistema funcione con todos sus bemoles y sus candados", sentenció el representante de Juntos por el Perú. Para Sánchez, si el proceso electoral requiere cambios de titulares para garantizar confianza plena, estas acciones deberían ejecutarse con independencia.

Finalmente, el candidato reiteró que el objetivo central es evitar errores técnicos en el conteo de votos durante la etapa final del proceso. Roberto Sánchez busca reunirse con Velarde para definir aspectos clave sobre la autonomía económica y asegurar la transparencia del sistema electoral.

En esta etapa decisiva del proceso electoral, el líder de Juntos por el Perú enfatiza que la estabilidad institucional depende del respeto a los plazos constitucionales. Roberto Sánchez busca reunirse con Velarde para discutir la transición en el BCR, asegurando que su prioridad es fortalecer el sistema económico y la transparencia en los organismos electorales mediante un diálogo abierto y técnico.