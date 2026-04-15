Actriz Ruby Rose denuncia ante la policía a Katy Perry por presunta agresión sexual

15/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Lo que parecía quedarse en el terreno de las redes sociales cambió por completo cuando la actriz Ruby Rose optó por acudir a la policía y presentar una denuncia contra Katy Perry por una presunta agresión sexual, llevando la polémica a un escenario legal que ahora mantiene en expectativa al mundo del espectáculo.

Acusación contra Katy Perry

Todo comenzó el pasado 12 de abril, cuando Ruby Rose usó Threads para denunciar a Katy Perry. Según la actriz, la cantante la habría agredido sexualmente hace casi veinte años en un local nocturno de Melbourne, Australia

De acuerdo con su versión, el hecho fue cuando ambas eran jóvenes y estaban en una fiesta. En ese momento, Ruby Rose decidió hacer público un episodio que, según explicó después, había mantenido en silencio durante años.

En un inicio, la actriz dejó en claro que no tenía intención de llevar el caso a instancias legales. Sin embargo, esa postura cambió rápidamente.

Ruby Rose acude a la policía

El 14 de abril, Ruby Rose volvió a pronunciarse, pero esta vez para confirmar que ya había presentado los reportes correspondientes ante la policía. Con ello, marcó un punto de quiebre en la historia.

"Para esta tarde, ya he concluido todos mis reportes. Eso significa que ya no puedo comentar, republicar o hablar públicamente sobre ninguno de los casos ni sobre las personas involucradas", escribió.

Además, explicó que esta decisión forma parte de un protocolo habitual en este tipo de procesos. "Va a parecer que estoy ignorando todo, desde los mensajes de apoyo hasta las experiencias de otras personas, pero no es así. Esta es una solicitud estándar de la policía y, en muchos sentidos, un gran alivio", añadió.

La respuesta Katy Perry

Las acusaciones no tardaron en generar reacciones. Desde el entorno de Katy Perry, un representante negó de manera categórica los señalamientos realizados por Ruby Rose.

En un comunicado difundido por medios internacionales, el equipo de la cantante aseguró que las declaraciones son "no solo categóricamente falsas, sino también mentiras peligrosas e imprudentes".

Asimismo, cuestionaron la credibilidad de la actriz, señalando que existiría un historial de acusaciones públicas similares que han sido rechazadas anteriormente por otras personas mencionadas.

Por su parte, Katy Perry no se ha referido directamente al contenido de las acusaciones. Sin embargo, se ha mantenido activa en redes sociales, donde publicó un breve mensaje acompañado de una canción de su repertorio, lo que algunos interpretaron como una posible reacción indirecta.

Así, Ruby Rose formalizó su denuncia ante la policía contra Katy Perry por presunta agresión sexual y optó por guardar silencio público mientras avanza el proceso.