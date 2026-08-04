Caso Naldy Saldaña: Ministerio público inicia investigación preliminar contra director musical de La Bella Luz

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

La Fiscalía de la Nación confirmó este martes la apertura de una investigación preliminar contra el director musical de la agrupación La Bella Luz, tras la denuncia presentada por su excantante Naldy Saldaña por presuntos tocamientos indebidos y actos de connotación sexual forzados y sin consentimiento.

El caso es llevado por la Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho, que dispuso medidas urgentes de protección para la víctima y ordenó la recopilación de pruebas audiovisuales.

Inicia proceso de investigación

El denunciado, identificado como César Sánchez Chavesta, de 50 años, fue señalado por Saldaña como responsable de agresiones ocurridas durante una jornada de ensayo de la agrupación.

Según el comunicado oficial, la fiscal Leonor Clementina Azañeda Ramírez tomó la declaración de la víctima y dispuso que la Policía recoja la versión del acusado, además de los videos de seguridad del local donde se habrían producido los hechos.

🚨 #LoÚltimo | Tercera Fiscalía Corporativa Especializada en Violencia contra la Mujer y los Integrantes del Grupo Familiar de San Juan de Lurigancho-Zona Baja (Primer Despacho) inició investigación preliminar contra César Sánchez (50), director de la orquesta musical 'La Bella... pic.twitter.com/XLBXPh1p6Y — Ministerio Público (@FiscaliaPeru) August 4, 2026

El relato de Naldy Saldaña

En entrevista con el programa Magaly TV La Firme, la cantante narró que durante un ensayo del pasado 18 de junio fue objeto de tocamientos y un intento de beso sin su consentimiento mientras se dirigía a los servicios higiénicos, momento captado en las imágenes que la artista brindó al programa.

"Me empieza a tocar e intenta besarme... me sentía muy vulnerada", relató visiblemente afectada. La artista explicó que su salida de La Bella Luz no fue voluntaria, sino consecuencia directa de los abusos que denunció, y que no recibió respaldo de los dueños de la agrupación pese a haber informado lo ocurrido.

Evidencias y repercusiones

El programa televisivo difundió imágenes de cámaras de seguridad que mostrarían los tocamientos denunciados. Dicho material ya forma parte de la carpeta fiscal.

Tras la denuncia, la agrupación anunció la separación del director musical y expresó rechazo a cualquier acto de violencia. En paralelo, la productora Del Barrio Producciones decidió suspender el desarrollo de una serie televisiva sobre la historia de La Bella Luz hasta que se esclarezca el caso.

La investigación contra César Sánchez Chavesta marca un precedente en la industria musical peruana, donde las denuncias de acoso suelen quedar invisibilizadas.

Con el respaldo de la Fiscalía y la difusión mediática del caso, Naldy Saldaña busca que se reconozca la gravedad de los hechos y se sancione a los responsables. El proceso abre un debate sobre la protección de artistas en espacios laborales y la necesidad de protocolos claros para prevenir abusos en el sector cultural.