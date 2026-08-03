Julián Pérez Mallqui bajo investigación: Vocero de Juntos por el Perú pide la suspensión cautelar del diputado tras denuncia

03/08/2026 / Exitosa Noticias / Judiciales

El portavoz de Juntos por el Perú, Ernesto Zunini, solicitó formalmente que la Comisión de Disciplina de la agrupación inicie un procedimiento disciplinario contra el legislador, además de evaluar su suspensión preventiva mientras avanzan las investigaciones por la denuncia de presunta violencia ejercida contra una abogada, quien fue su pareja.

A través de un documento dirigido a dicho órgano interno, Zunini pidió que se adopten medidas inmediatas al considerar que los hechos denunciados revisten especial gravedad.

En el escrito, el parlamentario señala que corresponde activar los mecanismos disciplinarios previstos en el reglamento del partido y aplicar una medida cautelar de suspensión mientras se esclarecen las acusaciones.

La decisión representa un cambio respecto a su postura inicial, cuando había manifestado que prefería esperar una posición del Ministerio Público antes de promover alguna sanción.

Vocero de Juntos por el Perú pide suspender a diputado Julián Pérez Mallqui

Nuevas evidencias fortalecen la denuncia

La solicitud coincide con la difusión de un reportaje en el que la denunciante brindó su versión de los hechos y aseguró que el legislador intentó persuadirla para retirar la denuncia presentada en su contra.

Según el informe, la investigación comprende hechos ocurridos tanto en la vivienda de la víctima como posteriormente en la comisaría de San Miguel, donde también se habrían registrado incidentes relacionados con el caso.

El reportaje también mostró imágenes captadas por cámaras de seguridad que registran la llegada del diputado a la vivienda de la denunciante la mañana del 30 de julio. De acuerdo con el material difundido, Pérez Mallqui permaneció estacionado frente al inmueble en una camioneta y esperó a que el padre de la mujer, un adulto mayor de más de 80 años, saliera de la vivienda antes de ingresar sin que este advirtiera su presencia.

Asimismo, se difundieron conversaciones previas entre ambos. En uno de los mensajes atribuidos al legislador se lee: "Hola solo quiero recoger mi ropa y me voy". Posteriormente escribió: "Tengo una reunión de partido hoy a las 09:30 y no tengo ropa para cambiarme. Bájalo todo lo que es mío y déjalo en la puerta de allí recojo".

Comisión de Ética evaluará el caso

Durante su testimonio, la denunciante también relató el momento en que, según su versión, fue agredida físicamente por el diputado.

"Cuando me agarró el brazo fuerte yo intenté con la mano izquierda defenderme porque sí me estaba agarrando fuerte el brazo y me estaba diciendo no sabes lo que estás haciendo, vas a ver, así con su tono burlón", declaró.

El expediente incorpora, además, antecedentes judiciales del parlamentario, entre ellos procesos previos y una sentencia por lesiones culposas, información que también forma parte de la investigación en curso. Mientras tanto, las autoridades continúan recopilando pruebas y testimonios para esclarecer lo sucedido.

Por otro lado, el diputado Harvey Colchado adelantó que la Comisión de Ética del Parlamento investigará el caso una vez que dicho grupo de trabajo quede formalmente instalado.

Explicó que la denuncia fue presentada antes del inicio oficial de las actividades de la primera legislatura del nuevo Congreso, por lo que el proceso deberá seguir el procedimiento correspondiente cuando la comisión entre en funciones.

El caso continuará su curso tanto en las instancias partidarias como en las parlamentarias y judiciales. Las investigaciones determinarán las responsabilidades correspondientes, mientras crece la expectativa por las decisiones que adopten las autoridades y la bancada frente a una acusación que ha puesto nuevamente el foco sobre la actuación ética de los representantes políticos.