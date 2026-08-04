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Apartado irrevocable

Luis Rubio anunció su RENUNCIA irrevocable a candidatura a la Alcaldía de Lima

Por medio de un comunicado, el candidato por Renovación Popular presentó su retiro del proceso electoral para administrar la ciudad de Lima, a un día de que venza el plazo para la admisión de listas.

Luis Rubio renunció a la candidatura de la Alcaldía Metropolitana de Lima
Luis Rubio renunció a la candidatura de la Alcaldía Metropolitana de Lima (Composición: Exitosa)

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política / Actualizado al 04/08/2026

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Sorpresa en las Elecciones Regionales y Municipales. Luis Rubio Idrogo, candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, anunció su renuncia a solo un día de que venciera el plazo para la inscripción y aprobación de listas de candidatos.

A través de un comunicado dirigido al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Idrogo explicó que su decisión responde a motivos "estrictamente personales", por lo que desistió de continuar en la contienda electoral.

Comunicado de Rubio Idrogo

El aspirante a la Alcaldía Metropolitana de Lima informó, mediante un comunicado, que su retiro de la proceso electoral responde a motivos "estrictamente personales", sin ofrecer mayores detalles. Asimismo, solicitó que su renuncia sea tramitada conforme a lo establecido por la ley.

Imagen
Comunicado oficial de Luis Rubio enviado al JEE Lima Centro

Dimitió sobre la hora

De acuerdo con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, el miércoles 5 de agosto fue establecido como la fecha límite para la publicación de las fórmulas y listas de candidatos admitidas, así como para la presentación de renuncias y el retiro de listas.

Qué viene después

Hasta el momento, Renovación Popular no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la renuncia de Luis Rubio ni ha informado si presentará a un nuevo candidato para reemplazarlo en los comicios municipales.

Luis Rubio renuncia a candidatura a la Alcaldía de Lima - La Razón
Luis Rubio postulaba desde el partido Renovación Popular del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga

En un hecho inesperado dentro de las Elecciones Regionales y Municipales, Luis Rubio, quien postulaba a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, manifestó su renuncia a solo un día de que venciera el plazo para la inscripción y aprobación de listas.

A través de un comunicado digitado al JEE, Idrogo, en sencillas cuentas, expresó que se debe a razones "estrictamente personales", por lo que formalizó su retiro.

Temas relacionados Alcaldía de Lima Elecciones Regionales y Municipales 2026 Luis Rubio Renovación Popular

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