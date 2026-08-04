Luis Rubio anunció su RENUNCIA irrevocable a candidatura a la Alcaldía de Lima

04/08/2026 / Exitosa Noticias / Política

Sorpresa en las Elecciones Regionales y Municipales. Luis Rubio Idrogo, candidato a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, anunció su renuncia a solo un día de que venciera el plazo para la inscripción y aprobación de listas de candidatos.

A través de un comunicado dirigido al Jurado Electoral Especial de Lima Centro, Idrogo explicó que su decisión responde a motivos "estrictamente personales", por lo que desistió de continuar en la contienda electoral.

Comunicado de Rubio Idrogo

El aspirante a la Alcaldía Metropolitana de Lima informó, mediante un comunicado, que su retiro de la proceso electoral responde a motivos "estrictamente personales", sin ofrecer mayores detalles. Asimismo, solicitó que su renuncia sea tramitada conforme a lo establecido por la ley.

Comunicado oficial de Luis Rubio enviado al JEE Lima Centro

Dimitió sobre la hora

De acuerdo con el cronograma de las Elecciones Regionales y Municipales, el miércoles 5 de agosto fue establecido como la fecha límite para la publicación de las fórmulas y listas de candidatos admitidas, así como para la presentación de renuncias y el retiro de listas.

Qué viene después

Hasta el momento, Renovación Popular no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre la renuncia de Luis Rubio ni ha informado si presentará a un nuevo candidato para reemplazarlo en los comicios municipales.

Luis Rubio postulaba desde el partido Renovación Popular del exalcalde de Lima, Rafael López Aliaga

En un hecho inesperado dentro de las Elecciones Regionales y Municipales, Luis Rubio, quien postulaba a la Alcaldía de Lima por Renovación Popular, manifestó su renuncia a solo un día de que venciera el plazo para la inscripción y aprobación de listas.

A través de un comunicado digitado al JEE, Idrogo, en sencillas cuentas, expresó que se debe a razones "estrictamente personales", por lo que formalizó su retiro.