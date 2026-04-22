Pablo Heredia se quiebra tras terminar romance con Shirley Arica en 'La Granja VIP'

22/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pablo Heredia y Shirley Arica vuelven a sorprender en 'La Granja VIP'. El actor argentino decidió terminar su romance con la chica reality tras expresar su molestia por elegir a Diego Chávarri para compartir su habitación en el programa.

Pablo Heredia rompe con Shirley por elegir a Diego Chávarri

Shirley Arica es la nueva capataz en 'La Granja VIP' y esta vez causó gran revuelo entre sus compañeros al elegir a Diego Chávarry como la persona que compartirá su habitación, ya que muchos creían que escogería a Pablo Heredia tras haberse vuelto cercanos en los episodios del programa de convivencia.

La elección de la chica reality causó la incomodidad del actor argentino, quien no dudó en dar por finalizado su romance con ella asegurando que consideraba algo inadecuado que Shirley comparta cuarto con su expareja. Pablo Heredia también dejó en claro que no pensaba conversar con Shirley si no se daba una mejor actitud de su parte.

"Hablar contigo siempre es una pared... no tienes mucha empatía. Siempre quieres tener razón y tienes mucho ego", le reclamó el actor, a lo que Shirley trató de defender su elección: "¿Qué tiene de mal lo que he escogido (a Diego Chávarry)? ¿Qué te molesta tanto?", increpó.

Pablo calificó su personalidad y la de Shirley Arica como "el agua y el aceite". "Somos muy distintos y aquí todo queda muy expuesto. Lo que menos quiero es exponerla y exponerme", agregó, aclarando que esta situación lo afectó emocionalmente.

Pablo Heredia llora tras terminar romance con Shirley Arica

Luego de que Shirley Arica precisara de que eligió a Diego Chávarry porque tiene novia y ella estaba saliendo con Pablo Heredia, Paty Lorena decidió intervenir y contextualizar el estado emocional del actor, resaltando que su reacción se daría por la distancia con su entorno cercano.

"Pablo hasta ahora no ha tenido el acercamiento con sus seres amados, sus padres y hermanos. Yo creo que a él le afecta, el 100% en lo emocional, y está solo en este país, y está solo en esta casa", indicó. A lo cual Heredia contestó con "sí, un poco" antes de quebrarse y romper en llanto en vivo.

Mientras que sus compañeros trataban de reconfortarlo, Shirley mantenía una actitud seria sin mostrar algún arrepentimiento o pena por saber que su romance con el argentino terminó en 'La Granja VIP'.

Una vez más, la tensión se sintió en 'La Granja VIP'. Pablo Heredia se quebró tras terminar su romance con Shirley Arica, reflejando su indignación e incomodidad porque la chica reality eligió a Diego Chávarry para compartir su cuarto.