Novia de Diego Chávarri estalla tras escuchar confesión de Gabriela Herrera en 'La Granja VIP': "Se ha burlado de mi"

18/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El reality 'La Granja VIP' sigue dando que hablar. Esta vez, Diego Chávarri y Gabriela Herrera protagonizaron una conversación sobre la madrugada en la que habrían confesado atracción mutua sin advertir que la emisión seguía activa.

Novia de Diego Chávarri estalla tras confesión de Gabriela Herrera

Como era de esperarse, este hecho tomó por sorpresa a la pareja del exdeportista, quien seguía cada detalle de lo sucedido al interior de esta casa. Por ello, la situación escaló rápidamente en redes sociales, donde el contenido se viralizó y generó diversas reacciones.

La exposición del momento provocó incomodidad en el entorno cercano del exfutbolista, debido al impacto inmediato de las declaraciones. Durante la madrugada, ambos participantes habrían compartido declaraciones sobre sentimientos personales mientras continuaban conectados en una transmisión abierta.

La interacción fue interpretada por los espectadores como una confesión de atracción entre ambos. Como se recuerda, este tipo de situaciones ya se ha dado con otros participantes lo que ha generado reacciones en todas las plataformas.

Sin embargo, la situación tomó otro rumbo cuando la pareja del exfutbolista observó lo sucedido. La joven reaccionó en tiempo real y expresó su molestia por la exposición pública del episodio. Thalía Bentin, pareja del exjugador, utilizó el mismo espacio digital para manifestar su incomodidad.

"Qué gran falta de respeto, que los expongan", escribió sorprendiendo a sus miles de fans en Instagram.

Samahara y Renato Rossine protagonizan curioso momento

Como se indicaba líneas más arriba, otros integrantes de este reality también han protagonizado momentos similares como fue el caso de Samahara Lobatón y Renato Rossini. Durante uno de los últimos episodios, la hija de Melissa Klug sorprendió a más de uno al elogiar extensamente al popular influencer.

Incluso, la joven pareció dejarle indirectas debido a que indicó que le hubiera gustado coincidir con él en otro aspecto más que amical.

"Tengo un par de cosas que decirte. Me hubiera gustado coincidir en otra vida contigo, Renato Rossini. Eres una persona súper inteligente, me pareces súper estratega. Me parece que debes mostrarte con lo bonito que tiene tu corazón. (...) Te lo he dicho millones de veces. Me caes súper bien, sé que podemos ser un buen equipo", indicó.

En resumen, la novia de Diego Chávarri explotó en redes sociales luego de escuchar la confesión del exfutbolista y Gabriela Herrera de que existía un gusto mutuo. La mujer publicó sendos mensajes ya que seguía la transmisión del reality 'La Granja VIP".