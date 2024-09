Paco Bazán rompe su silencio con sorpresiva opinión sobre ampay de Jesús Alzamora

17/09/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El conductor deportivo Paco Bazán rompió su silencio tras el polémico ampay que involucra a Jesús Alzamora y su presunta infidelidad a María Paz Gonzales-Vigil, mostrada en el programa de Magaly Medina.

A pesar de los comentarios negativos que Jesús Alzamora lanzó contra él en el pasado, Paco Bazán expresó una postura respetuosa y evitó caer en provocaciones, subrayando la importancia de empatizar con el dolor de terceros.

Ampay de Alzamora y reacción de Bazán

El reciente ampay de Jesús Alzamora, revelado por Magaly Medina, ha generado diversas reacciones en el ambiente mediático. Las imágenes, que muestran una supuesta traición del actor hacia su esposa, María Paz Gonzales-Vigil, han sido objeto de especulación y polémica.

Sin embargo, lo que llamó la atención fue la actitud de Paco Bazán, quien optó por no aprovechar la situación para devolverle los duros calificativos que Jesús Alzamora le lanzó anteriormente.

Al respecto, Paco Bazán manifestó: "Yo me he enterado por las promociones. Yo recién me entero. Yo trabajo en el canal, pero en 'El Deportivo', en otra cancha, no en el programa de Magaly Medina", aclarando que no tenía conocimiento previo del ampay.

Antecedentes del conflicto

Recordemos que la tensión entre ambos personajes se remonta a semanas atrás, cuando Jesús Alzamora calificó a Paco Bazán como "ameba" y "odiador de niños", tras cuestionar el uso de un denario católico y una cadena budista por parte del escritor.

Esta situación elevó el conflicto personal entre los conductores, pero Paco Bazán se mantuvo firme en no responder con agresiones, optando por un tono conciliador en lugar de venganza.

"Yo no me alegro de esto, no tengo nada que decir, soy respetuoso. Sería un imbécil de mi parte hacer un comentario desde la venganza, porque afectaría a una mujer . Tengo que empatizar con lo que puede estar sufriendo su esposa. Debo ser responsable no solo con el señor, sino con la señora", expresó Bazán.

Bazán envía carta notarial a Alzamora

Paco Bazán reveló también que ha enviado una carta notarial a Jesús Alzamora, solicitando que se retracte de las ofensas que le dirigió públicamente.

A pesar de haber sido objeto de insultos, Paco Bazán afirmó que no tiene intenciones de hacer el conflicto personal y que su principal motivación es el respeto hacia la familia de Jesús Alzamora.

"He visto lo que todos han visto, pero en esta oportunidad, porque hay un tema puntual, yo soy bruto de brutos, pero también soy un tipo considerado . ¿Quieres que yo me alegre porque el tipo se ha mostrado, porque su esposa está sufriendo? Jamás", comentó el presentador deportivo.

"En una situación tan difícil, que me han dicho tantas cosas, yo no puedo hacerlo personal. Tú sí, la gente sí, pero yo no. No lo puedo hacer personal, y eso habla de respeto. Yo respeto a Pazita ", agregó Bazán, refiriéndose a María Paz Gonzales-Vigil.

A pesar de la polémica y los ataques que ha recibido, Paco Bazán ha optado por una postura de empatía y respeto ante el ampay de Jesús Alzamora. Si bien el conflicto entre ambos conductores es evidente, el exfutbolista ha demostrado que no está dispuesto a cruzar la línea que afectaría a terceros, especialmente a la familia de su colega.