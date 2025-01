¿Para Pamela López? Hermano de Christian Cueva lanza POLÉMICO mensaje tras entrevista

La familia de Christian Cueva parece no dudar en defenderlo 'a toda costa'. Es así como Jorge Luis Cueva, hermano del futbolista, sorprendió a todos al lanzar un inesperado mensaje en sus redes sociales, que muchos especular sería dirigido a Pamela López.

El jugador de Cienciano dio detalles impactantes de lo que fue su relación con Pamela López y los motivos que llevaron a que su matrimonio no funcionara. Asimismo, trató de aclarar cómo conoció a la cumbiambera Pamela Franco y desmentir que haya sido infiel con otras mujeres.

Incluso, Christian Cueva aprovechó en lanzar serias acusaciones contra su aún esposa como que "lo incitaba a que la golpeara" y que tuvo arranques de ira: "De ella hacia su padre, que lo golpeó y casi pierde la vista. No estoy afirmando nada, estoy contando lo que ella me contó", señaló en diálogo con Andrea.

Asimismo, se dieron a conocer audios impactantes donde las nanas de los hijos del exjugador de Alianza Lima acusan a la trujillana de haberlas agredido y que, incluso, prefería salir a tomar en vez de quedarse al cuidado de los menores. Es tras estas revelaciones que el hermano de Christian Cueva, no dudó en compartir en sus redes sociales un insólito mensaje.

"Tratar bien a las personas es mejor que publicar versículos bíblicos diarios que no practicas", se lee en la publicación en el Instagram de Jorge Luis. Pero eso no sería todo, ya que el hermano de 'Aladino' acompañó la instantánea con un "A eso me refería".