Pamela Franco sobre su presunta crisis sentimental con Christian Cueva: "Él está por allá y yo por acá"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela Franco y Christian Cueva han estado en el ojo de la tormenta en las últimas semanas, debido a que ambos tienen problemas mediáticos y legales. En medio de ello, surgieron rumores de que ambos estarían atravesando una crisis sentimental, por lo que la cantante salió al frente para aclarar estas versiones y contar cuál es el verdadero estado de su relación.

¿Pamela confirma crisis con Christian Cueva?

La cantante de cumbia habló con el programa América Hoy y explicó que ambos se encuentran en un momento complicado de sus vidas, por lo que están concentrados en resolver sus problemas personales. Por ello, han preferido mantener su relación lo más privada posible, evitando exponerse innecesariamente en redes sociales.

"Si bien es cierto que no publicamos cosas, también esto lo sabe todo el mundo. Yo he estado con temas del papá de mi hija; él también tiene sus temas. Yo creo que hay momentos para todo y, bueno, hay cosas que pasan internamente que preferimos manejarlo de esa manera", comentó Pamela en un inicio.

Consultada sobre si la distancia debido a sus trabajos les afecta, Pamela aseguró que eso nunca ha sido un impedimento, ya que el amor que existe entre ambos es más fuerte y solo espera que Christian pueda solucionar sus problemas, pues siempre contará con su apoyo en los buenos y malos momentos.

"La relación está normal, él está en sus cosas, en su trabajo, no tenemos crisis. Él está por allá y yo por acá, pero creo que la distancia no es un problema. Yo a él lo amo mucho, espero que de verdad solucione sus cosas y, más que decir, yo hago y le demuestro con hechos en los malos momentos", agregó.

Pamela huye de malas interpretaciones

Finalmente, indicó que prefiere no exponer su relación en redes sociales debido a las polémicas que podrían generar los problemas que actualmente están sobrellevando. "Más que crisis, creo que tratamos de manejarlo. Imagínate, él con sus temas y que yo salga con un mensaje de amor; dirían que no me importa nada, que me burlo de la situación", concluyó.

De esta manera, las declaraciones de Pamela Franco reflejan que, pese a los rumores y las polémicas que rodean a ambos, su relación con Christian Cueva continúa firme. La cantante dejó en claro que han optado por la discreción para evitar más cuestionamientos públicos. Además, evidenció que la distancia y los problemas mediáticos no serían suficientes para afectar el vínculo sentimental que mantienen actualmente.