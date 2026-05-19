Tilsa Lozano se arrepiente de haberse casado con Jackson Mora: "Fue lo peor, me dejó llena de deudas"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Tilsa Lozano se pronunció nuevamente sobre su divorcio con Jackson Mora, luego de que el boxeador fuera expuesto por presuntamente haberle sido infiel en Colombia. La conductora de televisión dejó entrever que su exesposo la habría metido en problemas económicos, debido a un crédito que ella firmó y por el que ahora estaría endeudada por mucho tiempo.

Tilsa se arrepiente de haberse casado con Jackson

Tilsa fue la más reciente invitada en el podcast La Manada y, durante la conversación con Laura, Gerardo y Mario, hablaron sobre diversos temas. Sin embargo, en determinado momento, la exmodelo les dijo a los conductores que tengan cuidado al momento de firmar un documento confiando ciegamente en su pareja, ya que eso puede terminar mal.

"Nunca firmes un papel cuando te digan: 'firma, no pasa nada', por eso ahora estoy pagando deuda ajena", dijo la exvengadora, generando sorpresa entre los conductores.

En esa misma línea, aseguró que cometió un error al haberse casado con el boxeador, quien actualmente tiene problemas legales vinculados a una fuerte suma de dinero proveniente del Estado. Tilsa aseguró que su matrimonio le dejó un bloqueo económico importante.

"Yo creo que mi matrimonio fue la peor cagad*** que me ha pasado, yo creo que sí. Frío de frío ese conc*** que me dejó llena de deudas. Me han congelado hasta la cuenta" , agregó.

¿Jackson estafó a Tilsa?

Antes de cerrar el tema, Mario y Laura le preguntaron directamente a Tilsa por qué se refería así sobre su exesposo, indicándole que presuntamente debería haber firmado un crédito a nombre de Jackson, figurando ella como aval. Al respecto, Lozano explicó que su expareja la habría hecho caer en una estafa.

"Firmé un crédito y quedé enyucada. Se supone que confías en tu pareja; no crees que te va a estafar de esa manera. Yo creo que cosas de plata con pareja, mejor no. Si no, asesórate con un abogado", sentenció.

Investigan a la empresa familiar de Jackson Mora

Recientemente se reveló que una empresa vinculada al entorno del empresario Jackson Mora, luego de que se detectaran millonarias transferencias desde la municipalidad de Pueblo Nuevo. Según información del portal de transparencia del Ministerio de Economía y Finanzas, la empresa FFC MMA SAC figura como receptora de montos que superan los 11 millones de soles.

Por su parte, Jackson Mora se pronunció y negó tener conocimiento sobre los montos cuestionados. Aseguró que, hasta donde sabe, su entorno no ha recibido dinero y marcó distancia de cualquier posible irregularidad. Sin embargo, la reciente salida del país de la gerente hacia Ecuador, poco después de conocerse el caso, ha sumado nuevas dudas.

Es así que, las declaraciones de Tilsa Lozano sobre las deudas que arrastra tras su matrimonio con Jackson Mora aparecen en medio de las recientes investigaciones que rodean al empresario. Mientras el exdeportista niega vínculos con presuntas irregularidades económicas relacionadas con millonarias transferencias, las revelaciones de la conductora vuelven a poner su nombre en el centro de la polémica pública y mediática.