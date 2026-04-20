¡Pamela Franco rompe su silencio! Reconoció que Christian Cueva la convirtió en su amante

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La polémica relación entre Pamela Franco y Christian Cueva vuelve a estar en el ojo público. Esta vez, fue la propia cantante quien decidió hablar sin filtros y reconocer que su historia con el futbolista comenzó en circunstancias controversiales.

Durante una reciente entrevista en "La Verdad a Prueba", Franco no esquivó las preguntas sobre el inicio de su romance y aceptó su responsabilidad en el vínculo. Según explicó, su cercanía con Cueva se dio cuando él aún mantenía una relación formal con Pamela López, lo que la colocó en una situación compleja desde el inicio.

Una relación marcada por la polémica

En ese sentido, la artista dejó entrever que fue el propio futbolista quien la involucró en este escenario. Aunque no intentó justificarse, sí asumió el impacto de sus decisiones y cómo estas terminaron exponiéndola públicamente.

El vínculo entre ambos ha estado rodeado de cuestionamientos desde que se hizo público. Como se recuerda, Cueva mantenía una relación previa con su esposa, lo que generó críticas hacia Franco por su rol en la historia.

"Estaba así, por eso que terminábamos y regresábamos y caía en una mentira que ya no pudo sostener y caí en ese círculo de toxicidad y dije 'no. No puedo'. En realidad nunca pasó por mi cabeza terminar en eso (estar con un hombre casado)", reveló.

La propia cantante reconoció que su situación no fue sencilla y que, con el tiempo, ha tenido que enfrentar las consecuencias de sus decisiones. En ese contexto, dejó claro que no todo fue como muchos imaginaban, pero tampoco negó la controversia.

Cueva se arrepiente de haber dejado como amante a Pamela Franco

Pese a las críticas, la relación entre Franco y Cueva continuó y, con el paso del tiempo, ambos decidieron hacerla pública. Incluso, el futbolista ha manifestado en más de una ocasión su afecto por la cantante, reafirmando su vínculo. Franco agregó que le reclamó a Cueva el ser considerada como "amante".

"Yo no soy víctima. Le he dicho y se arrepiente", manifestó la cumbiambera.

Por su parte, Franco ha defendido su historia, aunque ahora adopta una postura más reflexiva al reconocer cómo se dieron las cosas. Sus declaraciones evidencian una intención de asumir su rol sin evadir la polémica que la rodea.

"Acepté que las cosas que me han pasado son mi culpa. Yo elegí parejas equivocadas, permití que me humillaran. Estoy aprendiendo a amarme", añadió Pamela Franco.

Mientras la historia con Christian Cueva continúa, las reacciones no se hacen esperar en un escenario donde cada declaración suma un nuevo capítulo.