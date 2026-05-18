Shakira se pronuncia tras vencer a Hacienda y recuperar 60 millones de euros: "Nunca hubo fraude"

18/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Shakira se pronunció públicamente tras el reciente fallo judicial que la favorece en su largo conflicto fiscal con Hacienda. La artista rompió el silencio con un mensaje en el que expresa alivio, pero también un fuerte malestar por el proceso que ha enfrentado durante más de ocho años en España.

Shakira busca sentar un precedente en España

En su declaración, la cantante sostiene que ha atravesado un periodo muy duro marcado por señalamientos públicos, investigaciones constantes y un desgaste personal y familiar importante. Asegura que su reputación fue puesta en duda durante años, mientras el caso avanzaba en medio de una fuerte exposición mediática.

Shakira insiste en que nunca existió fraude fiscal y que la propia Administración no logró demostrar lo contrario. Según su postura, el proceso estuvo acompañado de una narrativa que la colocó como culpable antes de cualquier resolución definitiva, generando un impacto emocional y profesional significativo en su vida.

"Nunca hubo fraude, y la propia Administración nunca pudo demostrar lo contrario, sencillamente, porque no era cierto. Aun así, durante casi una década, se me ha tratado como culpable, se ha filtrado, distorsionado y amplificado cada paso del proceso, y se ha utilizado mi nombre y mi figura pública para enviar un mensaje amenazante al resto de contribuyentes", escribió.

La artista también cuestiona la forma en que se manejó el caso, señalando que su figura fue utilizada como ejemplo para advertir a otros contribuyentes. En ese sentido, considera que el sistema puede resultar desgastante para personas que no cuentan con los recursos necesarios para defenderse durante procesos tan largos.

Finalmente, Shakira afirma que este fallo representa una forma de reivindicación personal y espera que sirva como precedente en futuros casos tributarios. También dedica esta victoria a ciudadanos que, según su visión, enfrentan situaciones similares frente a Hacienda, cerrando así un capítulo complejo de su vida judicial.

Shakira vence a Hacienda

El tribunal anuló las sanciones y liquidaciones tributarias correspondientes al ejercicio fiscal de 2011, al considerar que no existían pruebas suficientes para demostrar que la artista vivió más de 183 días en territorio español durante ese año. Ese punto era clave para determinar si debía tributar como residente fiscal en España.

Con esta decisión, la Agencia Tributaria deberá devolverle cerca de 60 millones de euros, dinero que había sido retenido durante el proceso judicial. La suma también incluirá intereses y los gastos derivados de un litigio que se extendió por casi ocho años y que mantuvo a Shakira bajo constante presión mediática.

De esta manera, el caso de Shakira no solo marcó uno de los procesos fiscales más mediáticos de los últimos años, sino que también abrió el debate sobre la presión pública y emocional que enfrentan las celebridades durante investigaciones tributarias. Tras el fallo judicial, la artista busca dejar atrás una etapa que asegura impactó profundamente su vida personal y profesional.