Terror en Ate: sicarios atacan a balazos a chofer de combi por negarse a pagar cupo de 20 soles diarios

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Crimen

Un chofer de transporte informal de la ruta 505 fue atacado a balazos por presuntos extorsionadores mientras trasladaba pasajeros por el distrito de Ate Vitarte. El atentado ocurrió la noche del último lunes, cuando la unidad llegaba a su paradero final, ubicado entre las avenidas Ceres, Nueces y Virreyes. El hecho ha generado temor entre decenas de conductores, quienes denuncian constantes amenazas de organizaciones criminales.

Balean a chofer de combi en Ate

La víctima fue identificada por la Policía Nacional como Ricardo Raúl Mendoza Polo, de 40 años, conocido entre sus compañeros como "Chiquito". Según las investigaciones preliminares, dos sujetos a bordo de una motocicleta interceptaron la combi y dispararon directamente contra el asiento del conductor. Mendoza recibió al menos tres impactos de bala en la cabeza y fue trasladado de emergencia al hospital de Ate Vitarte, donde permanece en estado crítico.

Compañeros de trabajo del conductor llegaron hasta la escena del ataque y aseguraron que Ricardo llevaba más de 20 años trabajando en el transporte público para mantener a su familia. De acuerdo con los transportistas, el chofer se habría negado a pagar un cupo diario de 20 soles exigido por la organización criminal conocida como el "Clan del Norte", banda que mantiene amenazada a la línea desde hace varios años.

Los trabajadores denunciaron que los delincuentes les cobran montos cada vez más altos para permitirles seguir operando. Indicaron que inicialmente pagaban una inscripción de 200 soles y una cuota diaria de 10 soles, pero ahora les exigen hasta 500 soles para continuar trabajando. De los 120 conductores que integran la empresa informal, solo 40 habrían accedido al pago, mientras el resto vive bajo amenazas constantes.

🔴🔵 Ate: Extorsionadores atacan a balazos a chófer de combi tras negarse a pagar el cupo de 20 soles diarios



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Choferes de las '505' temen por sus vidas

Tras el atentado, los criminales enviaron mensajes de WhatsApp a otros choferes advirtiendo que asesinarán a quienes se nieguen a pagar. La Policía Nacional ya inició las investigaciones y solicitó las cámaras de seguridad de la zona para identificar a los responsables. Según los transportistas, esta misma banda incendió una combi la semana pasada y ya serían al menos seis los conductores asesinados por resistirse a las extorsiones.

Como se recuerda, hace unos días un grupo de delincuentes quemaron una combi en Santa Anita tras negarse al pago de cupos a pesar que el conductor se encontraba dentro.

El conductor se encontraba durmiendo dentro de su unidad, cuando de pronto aparecieron sujetos desconocidos, que se acercaron al vehículo y le prendieron fuego. La víctima sufrió quemaduras en el 80 % del cuerpo y fue trasladada al hospital Bravo Chico, donde falleció horas después.

Es así que, este nuevo ataque recuerda el reciente caso ocurrido en Santa Anita, donde delincuentes incendiaron una combi con el conductor dentro por negarse a pagar cupos. La víctima sufrió graves quemaduras y falleció horas después en el hospital Bravo Chico. Ambos casos reflejan el nivel de violencia y terror que enfrentan diariamente los transportistas.