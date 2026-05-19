Rodrigo Cuba feliz con el divorcio de Ale Venturo y sueña con boda: "Si no estoy contigo, me quedo solo"

19/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Rodrigo 'Gato' Cuba y Ale Venturo estarían cada vez más cerca de casarse, debido a que la empresaria acaba de obtener su divorcio tras varios años de batalla. Ante ello, el futbolista no pudo evitar mostrarse emocionado y aseguró que su relación está en su mejor momento, además de que no se imagina un futuro sin ella.

'Gato' Cuba quiere boda con Ale Venturo

La relación de Rodrigo y Ale comenzó en medio de la separación del futbolista tras la infidelidad de Melissa Paredes. Aunque a través de los años han tenido varios tropiezos como pareja, actualmente consideran que tienen una relación muy estable y que han madurado mucho con el tiempo.

Durante una reciente entrevista con 'Magaly TV, la firme', la empresaria aseguró que Rodrigo se mostró muy emocionado, llegando incluso a contarles a sus conocidos al enterarse de que ella había logrado conseguir su divorcio. "Firme (el divorcio) y fue a contarle a todos, estaba más emocionado que yo creo", indicó.

En respuesta, Rodrigo aseguró que la emoción se debió a que el divorcio de la madre de su hija se veía un poco lejano. "Me sorprendió porque estaba medio entrampada la cosa", dijo. Como se recuerda, el divorcio de Ale fue un poco complicado debido a que se casó en Miami y tuvo que mover varios papeles entre Perú y Estados Unidos.

Boda sería en la playa

En otro momento, Ale confesó que no sabría qué hacer durante una boda y que tampoco sabría cómo desenvolverse en el baile, por lo que siente que lo suyo sería más casarse en una playa. Rodrigo la apoyó y aseguró que la consentiría en ese día tan especial.

"Yo considero que el matrimonio es más para la novia que para el novio (...) todo lo tendría que elegir ella; además, ella tiene mejor gusto que yo", declaró.

Finalmente, ambos dejaron claro que están en el mejor momento de su relación y Rodrigo tiene claro que es ella con quien quiere pasar el resto de su vida, por lo que solo sería cuestión de tiempo para que se concrete el matrimonio. "Te amo mucho. No hay forma; si no estoy contigo, me quedo solo" , le dijo muy enamorado.

Es así que, la relación entre Rodrigo Cuba y Ale Venturo parece haber superado las crisis y diferencias del pasado. El reciente divorcio de la empresaria marcó un nuevo comienzo para la pareja, que hoy se muestra más sólida y madura. Aunque aún no hay compromiso oficial, ambos dejan claro que ven un futuro juntos.