Cienciano da la bienvenida a Christian Cueva en medio de polémicas acusaciones de agresión por parte de Pamela López

Christian Cueva ha sido presentado oficialmente como nuevo jugador de Cienciano para el Torneo Clausura 2024. El futbolista lucirá el número 33 con el cuadro cusqueño, buscando recuperar su mejor nivel y contribuir al éxito del equipo. No obstante, su llegada ha estado marcada por la controversia, ya que su esposa, Pamela López, lo denunció públicamente de violencia física y psicológica.

En su primera aparición oficial con Cienciano, Christian Cueva expresó su profunda gratitud hacia la directiva del club. "Feliz de estar acá. Agradecer a la dirigencia. Al profe Cristian Díaz que lo conozco muchos años. Muy contento de estar acá, es una oportunidad única", comentó el futbolista.

El futbolista añadió que, a pesar de los cambios en su carrera, su deseo de mejorar y aportar al equipo es constante. "Las ganas de seguir mejorando están ahí. Hay un grupo muy lindo y me adapté rápido. Una ciudad linda como Cusco. Estoy agradecido y voy a dar lo mejor de mí como lo he hecho siempre en mi carrera", destacó.

Durante la presentación, Christian Cueva fue abordado por un periodista sobre temas ajenos al fútbol. A pesar de la incomodidad evidente en el área de prensa, el exfutbolista de Alianza Lima respondió con firmeza.

"Para empezar, la idea siempre fue volver al fútbol. Ahora lo que tú me preguntas te puedo decir que yo no me meto en la vida de nadie. Ni la tuya de nadie. Solo me queda jugar al fútbol y ser responsable con mi trabajo", respondió Christian Cueva. La respuesta dejó en claro su intención de mantener el enfoque en su desempeño deportivo y no en cuestiones personales.