Pamela López explota contra Christian Cueva tras verlo ebrio en videollamada con sus hijos

25/12/2025 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La aparente calma entre Pamela López y Christian Cueva se rompió en plena Navidad, cuando una videollamada con sus hijos terminó en una fuerte discusión. Al notar que el futbolista estaba ebrio, la cantante explotó contra él y dejó claro que no permitiría ese comportamiento frente a los menores.

Pamela López explota contra Christian Cueva

Luego de mostrarse dispuestos a conciliar en medio de su proceso de divorcio por el bienestar de sus tres hijos, Pamela López y Christian Cueva se reencontraron, aunque de manera virtual, tras más de un año de separación.

El hecho ocurrió la madrugada del 25 de diciembre, cuando el futbolista decidió realizar una videollamada para saludar a sus pequeños luego de la medianoche.

Pamela López se encontraba en Trujillo, visitando a sus padres junto a los niños, en un ambiente que hasta ese momento era de celebración y tranquilidad.

Sin embargo, la actitud de Christian Cueva descolocó por completo a Pamela López, quien notó que él se encontraba en presunto estado de ebriedad.

En el video que luego salió a la luz, se observa cómo una de las hijas sostiene el teléfono mientras Pamela López interviene al notar el lenguaje inapropiado del futbolista frente a los menores.

Lejos de quedarse callada, decidió encararlo y advertirle que cortaría la comunicación. "Te voy a cortar porque estás hablando malas palabras", se le escucha decir.

La respuesta de Christian Cueva no ayudó a calmar la situación y, por el contrario, encendió aún más la discusión. "Qué malas con... mala eres tú, déjame", respondió el jugador visiblemente alterado.

El fuerte mensaje de Pamela López

Tras el incidente, Pamela López no solo explicó lo ocurrido, sino que dejó en claro que esta no sería una situación que toleraría nuevamente.

Según relató, ella permitió la llamada con total naturalidad para que los niños puedan saludar a su padre, pero su comportamiento fue, una vez más, motivo de preocupación.

"Como siempre les pasé directo el teléfono para que puedan saludarse, su condición o estado era el mismo de toda la vida, llamó en aparente estado de ebriedad a insultar y amedrentar diciendo muchos improperios", señaló.

Además, aseguró contar con las grabaciones completas de la conversación y dejó entrever que estas podrían ser presentadas ante las autoridades correspondientes.

"Tengo las llamadas grabadas aquí, no puedo exponer", agregó, enviando un mensaje directo sobre los límites que no está dispuesta a cruzar.

En otro momento, fue aún más tajante al marcar distancia con el pasado y defender su rol como madre.

"No te equivoques, ya no soy la de antes a quien podías ofender, humillar, manipular y hasta convencer. Respétame y sobre todo respeta a nuestros hijos".

Christian Cueva intenta calmar la situación

Más adelante, en otro clip, Christian Cueva intentó bajar la tensión y aseguró no tener problemas con Pamela López, pidiéndole coordinar una fecha para ver a sus hijos. Sin embargo, el malestar ya estaba instalado.

"Escúchame Pamela, podemos hablar tranquilos, no tengo ningún problema contigo, dime tú a qué hora puedo recoger a mis hijos", expresó.

La respuesta de Pamela López fue inmediata y contundente, recordándole que no se puede dialogar bajo esas condiciones.

"Para empezar Christian, no se habla con alcohol encima, no me gusta...", respondió, mientras él insistía sin darle espacio para continuar.

Pese a los intentos de conciliación, la relación continúa marcada por tensiones. La videollamada de Navidad acabó con Pamela López enfrentando a Christian Cueva tras verlo ebrio.