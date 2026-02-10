David Bisbal se despide de su padre con emotivo mensaje: "Te quedas a vivir dentro de mi corazón"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El cantante espaoñol, David Bisbal, atraviesa uno de los días más lúgubres tras el fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años tras una ardua batalla con el Alzheimer. El intérprete le dedicó unas sentidas palabras a su progenitor reflejando el gran vacío que dejará su ausencia en si vida.

Falleció el padre de David Bisbal

Este martes 10 de febrero, en Almería, España, partió a la eternidad el padre del artista, quein desde hace varios años enfrentaba complicaciones en su salud derivadas del Alzheimer, enfermedad de la que su hijo había hablado públicamente en diversas ocasiones.

Fue el propio David Bisbal quien, mediante sus redes sociales oficiales, compartió la lamentable noticia junto con un emotivo mensaje de despedida para el también recordado deportista español.

"Papá, hoy te quedas a vivir dentro de mi corazón. Sabemos que allá arriba seguirás siendo un luchador, ganando todos los combates en el cielo", se lee en una publicación del artista en la que adjunto también unas fotografías de su papá cuando era más joven y se desempeñaba como boxeador profesional.

Para el intérprete de 'Ave María' la muerte de su padre marca su vida debido a que para él, siempre fue un ejemplo de constancia y esfuerzo. En diversos momentos, Bisbal ha recordado amenos momentos junto a don José, entre ellas sus conversaciones, que ahora echará de menos, así como los instantes familiares cuando unían sus voces para cantar, inclusive cuando la enfermedad afectaba su memoria.

Hay que mencionar que, desde hace más de una década, la familia de Bisbal se había volcado por completo en velar por el bienestar del exboxeador, quien fue diagnosticado con Alzheimer desde hace 15 años.

En 2025, con motivo del cumpleaños de José Bisbal Carrillo, el cantante compartió un emotivo mensaje en redes sociales en el que expresó cuánto le dolía no poder mantener una conversación con él debido al avance de la enfermedad. "Echo de menos poder tener una conversación con él", escribió entonces.

Un destacado deportista español

José Bisbal Castillo nació el 1 de diciembre de 1941 en Almería y dejó grabado su nombre en la historia del deporte español. Ello, debido a que se convirtió en el primer púgil nacido en su ciudad en convertirse en campeón de España.

Su retiro en 1976 dejó una huella indeleble en el deporte español debido a que fue siete veces campeón nacional. Fruto de su matrimonio con María Ferre tuvo tres hijos: José María, María del Mar y David.

Este martes es un día doloroso para David Bisbal debido al lamentable fallecimiento de su padre, José Bisbal Carrillo, a los 84 años, tras una ardua lucha contra el Alzheimer.