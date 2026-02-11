¿Lo perdonó? Esposa de Gianluca Lapadula toma importante decisión tras ampay de Magaly

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Gianluca Lapadula se encuentra en el ojo de la tormenta, luego de que Magaly Medina publicara un video donde se le ve muy cariñoso con una mujer que no es su esposa, Alessia Macrí. Hasta el momento, ninguno de los dos se ha pronunciado al respecto, pero llamó la atención la reacción de Alessia ante la situación.

¿Lapadula fue perdonado por su esposa?

El futbolista ítalo-peruano lleva más de 10 años casado con Alessia y tienen varios hijos juntos, por lo que el destape que hizo Magaly dejó un sinsabor en quienes consideraban a Gianluca como uno de los últimos hombres fieles del Perú.

Tras el ampay, el futbolista ha preferido guardar silencio y solo se limitó a publicar fotografías de su más reciente cumpleaños. Alessia, por su lado, mantiene su perfil de Instagram en privado y tampoco se ha pronunciado sobre el tema, manteniéndose al margen del escándalo.

Sin embargo, el creador de contenidos José Pastor evidenció que Macrí ha tomado la importante decisión de no perder contacto con el padre de sus hijos en redes sociales. Según se puede apreciar, ambos aún mantienen conexión en Instagram, ya que no se han dejado de seguir.

Lo más sorprendente es que Alessia también optó por mantener la misma foto de perfil, en la que aparece con Gianluca, a pesar de las imágenes de la presunta falta de respeto de su esposo que se difundieron en redes sociales y plataformas web.

El ampay de Lapadula

Según el informe presentado en Magaly TV, la Firme, Gianluca Lapadula fue visto en el restaurante y discoteca Gatsby, en Barcelona, uno de los locales más reconocidos del centro de la ciudad. Allí, el futbolista del Spezia Calcio se mostró conversando, bailando y compartiendo bebidas con una joven vestida de blanco, quien no pertenece a su círculo familiar público.

También se ven momentos de cercanía entre el jugador y la misteriosa mujer, incluyendo un acercamiento cara a cara que generó sospechas de un posible beso, aunque no hay confirmación.

El equipo de Magaly TV, la Firme indicó que las imágenes fueron tomadas por los 'urracos europeos', quienes siguieron al jugador mientras disfrutaba de la noche, despertando dudas sobre su relación con esta mujer.

Es así que, aunque Gianluca Lapadula ni Alessia Macrí hayan dado declaraciones sobre las polémicas imágenes de una posible infidelidad, el hecho de que ella mantenga la foto de perfil con el jugador ha llamado poderosamente la atención de todos los que se preguntan si lo perdonará o dará un paso al costado en su matrimonio.