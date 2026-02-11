RADIO EXITOSA 95.5 FM EN VIVO
¡Paralizan los preparativos!

¿Se acabó el amor? Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden su boda: "Tenemos diferentes objetivos"

Ivana Yturbe y Beto da Silva decidieron suspender su boda religiosa para priorizar a su familia. Ambos se mostraron apenados al dar la noticia y por ahora no tienen una nueva fecha para casarse.

Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden su boda religiosa
Ivana Yturbe y Beto da Silva suspenden su boda religiosa

11/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos / Actualizado al 11/02/2026

Ivana Yturbe y Beto da Silva eran una de las parejas que tenían previsto casarse este 2026, contra todo pronóstico. Sin embargo, ahora ambos confirmaron que suspenderán su boda religiosa, ya que tienen otras prioridades e incluso hay rumores de que la modelo estaría esperando su segundo hijo con el futbolista.

Ivana y Beto suspenden su boda religiosa

Un equipo periodístico de 'Magaly TV, la firme' viajó hasta Cusco, ciudad donde la pareja vive, y logró conversar con ellos. La modelo fue la primera en tomar la palabra y aseguró que esos planes de boda religiosa han quedado paralizados por el momento.

"Este año no se da (la boda religiosa), tenemos diferentes objetivos", dijo Ivana en un inicio. Además, sorprendió al hablar sobre las decisiones que han tomado. "Un matrimonio no es algo que se planea en dos días; al contrario, toma mucho tiempo y, como familia, hemos decidido que hay cosas que están antes",explicò.

En esa misma línea, Beto confirmó que ya tenían casi todo listo para darse el "sí, acepto" ante los ojos de Dios; pero, al parecer, sus agendas no coincidieron y se acercaba un partido muy importante para él, por lo que no tuvieron otra alternativa que suspender su unión religiosa.

"Nosotros queríamos hacerlo a mitad de año. Ya teníamos la fecha y los locales, pero a partir de junio tenemos un nuevo torneo... Independientemente de que se dé o no, avanzar tanto para que se pueda cancelar creo que va a ser una tortura para ella", agregó Beto.

Asimismo, da Silva afirmó que encontrarán el momento ideal para continuar con sus planes de boda. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue lo que dijo Ivana, dejando entrever que próximamente podrían tener otro hijo.

"Al inicio de nuestra relación fue muy rápido, pero hoy por hoy nos damos tiempo de planear las cosas como familia, de que queremos agrandarla... se va a agrandar", concluyó la influencer con una sonrisa en el rostro.

¿Cómo iba a ser la boda de Beto e Ivana?

En agosto del 2025, Ivana Yturbe confirmó su boda religiosa con Beto Da Silva y reveló todos los detalles que sus seguidores esperaban. La modelo anunció que la celebración será nada menos que en Cusco y que se extenderá por tres días completos, mezclando amor, tradición y mucha fiesta.

"El día de mi boda quiero entrar como una novia súper tradicional, de blanco y con una boda enorme", aseguró emocionada en ese entonces. Sin embargo, esto ya no se llevará a cabo.

De esta manera, Ivana Yturbe y Beto da Silva confirmaron que su boda religiosa ha sido suspendida indefinidamente, ya que tienen otros objetivos como familia; pero aclararon que sí piensan realizarla en un futuro cercano, pues es uno de sus mayores anhelos.
 

