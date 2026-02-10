Natalie Vértiz pone las manos al fuego por Yaco Eskenazi: "Todo el Perú estaría en su contra"

10/02/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Natalie Vértiz demostró una vez más que está muy enamorada de su esposo, Yaco Eskenazi. La modelo dejó en claro que confía ciegamente en la fidelidad que el exguerrero le tiene y aseguró que estaba convencida de que no era el protagonista del ampay que Magaly presentó en su regreso a la TV.

Natalie Vértiz confía en la fidelidad de Yaco

Esta mañana, Natalie y Yaco se quedaron en llamada con Laura Spoya durante el programa 'La Manada'. En medio de la conversación, Laura le preguntó directamente a Natalie si en algún momento llegó a pensar que su esposo podía ser a quien Magaly expuso la noche del lunes.

Ante la pregunta, la ex Miss Perú aseguró que estaba convencida de que el padre de sus hijos no le había sido infiel y hasta afirmó que pone las manos al fuego por él.

"Yo sabía firmemente. Puse las manos al fuego por mi marido que él no era (el del ampay)", indicó en un inicio, generando una ola de celebración entre los conductores de 'La Manada'.

Enseguida, Yaco, quien también estaba en la llamada, bromeó diciendo que no podría ser él porque Natalie lo tuvo "encerrado un mes en la playa". A lo que Natalie respondió que, si Yaco le llegara a fallar, todo el país estaría de su lado y no del de su esposo.

"Ya le he dicho que todo el Perú estará en su contra si me friega o quiere hacer algo indebido (...) Yaco ya sabe, lo tengo bien...", agregó.

¿Quién fue el ampayado por Magaly?

Gianluca Lapadula volvió al ojo de la tormenta. El futbolista ítalo-peruano fue captado en un ambiente nocturno en Barcelona, muy cercano a otra mujer que no es su esposa, Alessia Macrí.

Todo ocurrió la madrugada del 1 de febrero en la ciudad de Barcelona. Según el informe presentado en Magaly TV, la Firme, Gianluca Lapadula fue visto en el restaurante y discoteca Gatsby, uno de los locales más reconocidos del centro de la ciudad.

Allí, el futbolista del Spezia Calcio se mostró conversando, bailando y compartiendo bebidas con una joven vestida de blanco, quien no pertenece a su círculo familiar público. También se ven momentos de cercanía entre el jugador y la misteriosa mujer, incluyendo un acercamiento cara a cara que generó sospechas de un posible beso, aunque no hay confirmación.

De esta manera, Natalie Vértiz dejó en claro que su matrimonio con Yaco Eskenazi va mejor que nunca y aseguró que pone las manos al fuego por él. Además, afirmó que si en algún momento llega a fallar, sabrá atenerse a las consecuencias del escándalo que se podría producir.