¡Está delicado! Samahara Lobatón suplica que oren por la salud de su hijo: "Dios lo cure"

Samahara Lobatón se encuentra pasando por uno de los momentos más complicados de su vida, ya que hace unos días reveló que su pequeño hijo Asael se encuentra internado en la unidad de cuidados intensivos. Por ello, ahora pide a todos que se unan en oración por su pronta recuperación.

La expareja de Bryan Torres ha estado involucrada en varias polémicas en las últimas semanas. Sin embargo, hace poco sorprendió con un comunicado en el que indicó que estaba desaparecida de las redes sociales porque estaba preocupada por la salud de su pequeño.

Ayer, tres días después, la hija de Melissa Klug hizo una actualización sobre el estado de salud de Asael, quien al parecer aún se encuentra delicado, ya que la influencer publicó una oración en la que le pedía a Dios que su bebé se recupere satisfactoriamente.

"Señor Jesús, creemos en tu poder sanador y con fe te pedimos que pongas tus manos llenas de amor y sanación sobre el pequeño Asael. Restáuralo, devuélvele la salud y la fuerza que necesita, y protege su vida con tu infinita misericordia. Amén", se lee al inicio de su mensaje publicado en Instagram.

Enseguida, instó a todos sus seguidores, amigos y familiares a unirse en oración por la recuperación de su último bebé con Bryan Torres. "Por favor, únete a nosotros en oración por Asael, para que Dios lo cure y lo guarde bajo su amorosa protección", escribió en una segunda parte.

Samahara y Bryan fueron captados juntos

Horas después de que se hiciera público el delicado estado de salud del pequeño, Samahara Lobatón y Bryan Torres fueron vistos juntos en una clínica privada de Lima.

Las imágenes fueron difundidas por el portal de espectáculos Instarándula, dirigido por Samuel Suárez, a través de historias de Instagram, luego de que seguidoras conocidas como las 'ratujas' enviaran el material.

Recordemos que esto ocurre semanas después que Samahara y Bryan estén involucrados en una polémica, debido a que el cantante de salsa aparecía agrediéndola en un video que se filtró en rede sociales y programas de televisión, desatando una gran ola de indignación.

De esta manera, Samahara Lobatón evidenció que su hijo Asael no se ha recuperado del todo en los últimos días y que probablemente seguiría en la unidad de cuidados intensivos, motivo por el cual pidió a todos que se unan en oración por su mejoría.