Pamela López 'explota' y pelea con Paul Michael porque no la esperó para comer: "Eres un niño"

23/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López y Paul Michael siguen sorprendiendo en 'La Granja VIP'. La trujillana 'explotó' y peleó con el cantante por no esperarla para desayunar juntos, causando gran revuelo en la farándula peruana. ¿Se va acabando la magia de la relación?

Pamela López reclama a Paul Michael en 'La Granja VIP'

'La Granja VIP' sigue causando la sorpresa de los televidentes. Esta vez no solo por los 'dimes y diretes' entre el grupo 'Víboras' y 'Reales', sino por una escena que vuelve a poner en duda la relación entre Pamela López y Paul Michael, quien hace solo días protagonizaron un tenso momento hasta que la trujillana rompió en llanto.

Pese a que lograron sobrellevar esa situación, una vez más Pamela López no pudo soportar más y discutió con el cantante. Pues bien, de acuerdo a las imágenes, la expareja de Christian Cueva se acercó hasta Paul, quien se encontraba barriendo una parte de la sala, hasta que de pronto le consulta si ya había desayunado.

Paul Michael le responde que sí, delante de 'Cri Cri', lo que generó la molestia de la trujillana por no haberla esperado para comer juntos.

"¿Ya tomaste desayuno? (Sí) ¿Por qué no me has llamado o esperado?", le reclamó Pamela, a lo cual, Paul le contesta: "Porque tú no me esperas. ¿Por qué te tengo que esperar yo?", dejando entrever que se comportaba así porque ella también había comido sola, previamente.

¿Tensión en la relación de Pamela López y Paul Michael?

Pero no todo quedó ahí, ya que Pamela López siguió cuestionando a Paul Michael por su comportamiento, especialmente cuando él le recordó que antes ella lo dejó solo en el comedor. Tras ello, la trujillana no dudó en compararlo con un niño y no con un hombre caballeroso que sea atento con su pareja.

"Ya sabía que me ibas a decir eso, el desayuno es diferente (todo es igual) yo te he esperado, solo le dije vamos a 'cri cri' porque me tocaba con él, pero estaba en la puerta no es que me haya ido. Eres el niño que 'no me espera y yo también', no el caballero que espera", increpó en 'La Granja VIP'.

¿Paul Michael es celoso? Esto dijo Pamela López

Estas escenas vuelven a generar dudas entre los seguidores de la pareja, quienes no tardaron en reaccionar y asegurar que la magia de la relación que inició hace más de un año estaría acabándose y poco a poco van saliendo a relucir que no tendrían personalidades compatibles.

Pues bien, hace una semana, Pamela López abrió su corazón y contó detalles de su relación con Paul Michael, asegurando que es celoso y marcando distancia al decir que no es el amor de su vida.

"Por un momento terminamos por sus celos tontos que yo traté de explicarle que solo está en su cabeza y es producto de su imaginación", contó la expareja de 'Cuevita'.

Es así como Pamela López vuelve a sorprender y esta vez al reclamar y pelear con Paul Michael por no esperarla para comer juntos. Incluso, se animó a tildarlo de "niño" por su comportamiento en 'La Granja VIP'.