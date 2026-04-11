La Granja VIP se enciende: Pamela López y Paul Michael son captados al mismo baño

11/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

La Granja VIP vuelve a generar polémica con Pamela López y Paul Michael, quienes tras una discusión por celos terminaron reconciliándose durante la madrugada. No solo fueron captados conversando, sino que las cámaras del reality también registraron el momento en que ambos ingresan al mismo baño, hecho que encendió las redes.

Pamela López y Paul Michael en el mismo baño

Todo comenzó durante una escena de celos entre Pamela López y Paul Michael. La discusión subió de tono en ciertos momentos, pero conforme avanzó la noche, ambos decidieron bajar las revoluciones y hablar en privado.

@instarandula Pamela López y Paul Michael no se aguantas de las ganas y hacen de las suyas en baño de los peones @La Granja VIP Perú ♬ sonido original - Instarandula

Las cámaras del reality registraron a la pareja en el patio de la granja, conversando a altas horas de la madrugada, en un ambiente tenso pero más calmado. Se les vio atentos a su entorno, como si buscaran evitar ser el centro de atención del resto de participantes.

Tras varios minutos de diálogo, Pamela López se dirigió al baño ubicado en la zona de los peones, dejando la puerta entreabierta. Minutos después, Paul Michael ingresó al mismo lugar y cerró la puerta, situación que no pasó desapercibida para las cámaras del programa ni para los seguidores del reality.

Dentro del espacio se escuchó a Pamela López decir: "Me da mucha vergüenza que mañana nos digan algo", evidenciando incomodidad por la situación. A lo que Paul Michael respondió con calma: "Tranquila, mi amor", intentando tranquilizar el momento.

Este episodio no hizo más que alimentar los comentarios sobre la relación de la pareja dentro del encierro, especialmente porque no es la primera vez que son vinculados a situaciones similares dentro del reality.

Durante el encierro, otros participantes como Samahara Lobatón y Shirley Arica aseguraron que no sería la primera vez que ambos coinciden en el baño.

Pamela López es criticada por usuarios

Los usuarios, al ver lo ocurrido entre Pamela López y Paul Michael, no tardaron en acudir a las redes sociales para criticar a la ex de Christian Cueva y recordarle que, en el pasado, aseguró que no tendría ese tipo de comportamiento dentro del programa, debido a que sus hijos también lo ven.

"No piensa en sus hijos", "Se olvido que es digna y que dijo que no haría nada de malo por sus hijos", "Samu, ella dijo que no había tenido nada porque sus hijos ven el programa y mira. ¡Se pasó!", "Se olvidó que los hijos ven el programa", fueron algunos de los mensajes.

No cabe duda de que la situación vivida en La Granja VIP con Pamela López y Paul Michael, captados en el mismo baño tras una noche de celos y conversación privada, ha reactivado la polémica dentro del reality.