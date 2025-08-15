Cesar Acuña exige al gobierno que Trujillo sea declarado en estado de sitio: "Es un acto terrorista"

15/08/2025 / Exitosa Noticias / Política

La criminalidad en el Perú parece de nunca acabar. Esta vez, una enorme explosión se registró en la cuadra ocho de la avenida Perú en la ciudad de Trujillo. De acuerdo con los reportes, este hecho ocurrió debido a la guerra que existe entre dos de las bandas criminales más peligrosas de la ciudad.

César Acuña pide declarar Trujillo en estado de sitio

A partir de este atentado, diversas autoridades exigieron que se tomen medidas drásticas para frenar el avance de la delincuencia a la ciudad de la eterna primavera. Uno de los que sumó a estos pedidos fue el gobernador regional de la Libertad, César Acuña, quien fue parte de la conferencia de prensa donde también estuvieron el ministro del Interior, Carlos Malaver, y el jefe del Estado Mayor de la Policía Nacional del Perú, general PNP Óscar Arriola.

Durante su pronunciamiento, el líder de Alianza para el Progreso hizo un pedido directo a la administración de Dina Bolaurte declarar Trujillo en estadio de sitio para que se pueda recuperar el orden interno a la brevedad.

"Lo de anoche es un acto terrorista, por lo tanto, esto tiene que cortarse. Además hay experiencias, además está en la Constitución para no seguir con estados de emergencia. El artículo 137 de la Constitución. Aplicando este artículo puede declararse en estado de sitio Trujillo", inició.

Solicité al Gobierno declarar en estado de sitio a Trujillo. No podemos permitir que la violencia siga. Protegeré a nuestras familias y devolveremos la paz a nuestra ciudad. 🚨🛡️🇵🇪 pic.twitter.com/kjQH5Lvp9m — César Acuña Peralta (@CesarAcunaP) August 15, 2025

Seguidamente, el excandidato presidencial recordó el otro atentado ocurrido en la sede del Ministerio Público de Trujillo el cual se dio en enero de este año. Por ello, indicó que es momento de dar un golpe fuerte a la delincuencia en dicha región.

"Después de la Fiscalía ha pasado esto. De acá a 4 o 6 meses puede pasar lo mismo. Hay que prevenir. El pedido del gobernador es que se aplique el artículo 137 de la Constitución y Trujillo se declare en estado de sitio", añadió.

Pide que se apruebe la ley de terrorismo urbano

A su vez, Acuña Peralta también pidió que se apruebe la ley de terrorismo urbano lo cual permitiría castigar con penas más severas a los criminales que cometan este tipo de actos.

"No hay otra. Lo que están pidiendo los peruanos: aprobar la ley del terrorismo urbano. ¿Por qué? Un miembro de una banda pone una bomba. ¿Qué es eso? ¿Y una bomba qué provoca? Zozobra. ¿Y qué provoca el terrorismo? Zozobra pues, intranquilidad. Es grave y eso no se puede permitir. Invoco al Congreso que trabajen por la seguridad ciudadana", finalizó.

De esta manera, César Acuña pidió al gobierno de Dina Boluarte declarar Trujillo en estado de emergencia tras la explosión ocurrida en la avenida Perú.