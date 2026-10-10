Pamela López vuelve a arremeter contra Melissa Klug y Chris Soifer: "Christian Cueva me contó todo"

10/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Pamela López volvió a generar repercusión con sus declaraciones sobre Christian Cueva durante una entrevista en el pódcast de un diario local. La trujillana habló sobre las infidelidades que habría cometido el futbolista durante su relación y se refirió a Chris Soifer, además de recordar el peculiar trato que él habría tenido con Melissa Klug.

Cueva le confesó sus infidelidades a Pamela

Durante la conversación con la periodista Carla, la aún esposa del popular 'Aladino' aseguró que el futbolista le confesó sus aventuras extramatrimoniales, entre ellas, el supuesto romance que habría mantenido con Chris Soifer, hermana de Michelle Soifer. Según contó, conocer los detalles directamente de su entonces pareja terminó por cambiar definitivamente sus sentimientos hacia él.

En ese sentido, Pamela López explicó que, aunque en su momento soportó diversas situaciones, escuchar las confesiones de Christian Cueva fue determinante para descartar cualquier posibilidad de reconciliación. La revelación le habría permitido terminar de desilusionarse y comenzar una nueva etapa personal, alejada de las expectativas de recuperar su relación con el padre de sus hijos.

"A mí me reconoció todo, toditito. A mí me contó detalles y todo. Ya con eso era imposible una reconciliación. Sí le aguanté todo. Tenía que escuchar eso para desilusionarme. Después de eso vino la Pamela renovada (...) Yo sé todo y por la boca de él. Por eso me dan risa", dijo.

Asimismo, la trujillana no ocultó su reacción al ser consultada por Chris Soifer y se burló de ella al compararla con Peggy, el conocido personaje de los Muppets. Su comentario se produjo mientras recordaba las supuestas infidelidades del futbolista y reafirmaba que conocía detalles de lo sucedido por las propias confesiones de su expareja.

Pamela arremete contra Melissa

Por otro lado, Pamela López también hizo referencia a Melissa Klug, quien fue vinculada sentimentalmente con Christian Cueva, aunque siempre ha negado ese supuesto romance. En medio de sus declaraciones, recordó el trato peculiar que habría existido entre ambos y aludió a la expresión cosita rica, una frase que volvió a poner sobre la mesa las especulaciones sobre su cercanía.

"Hoy en día me río. Cuando dicen: '¿Esa cosita es mía?', ay, a mí me da risa porque yo ya sé toda la verdad y gracias a Dios eso era lo que yo quería, solamente saber la verdad y luego desilusionarme, porque cuando una mujer se desilusiona, ahí ya muere todo", confesó en la entrevista.

Finalmente, López aseguró que el tema con Melissa Klug quedó cerrado después de responder la carta notarial que recibió de la empresaria chalaca. Aunque no brindó mayores detalles sobre esa comunicación, sus declaraciones volvieron a despertar interés por los episodios más polémicos de su relación con el futbolista.