Sheyla Rojas arremete contra Magaly por burlas hacia su romance con Joaquín Ramírez: "Jamás aguanté cosas"

07/10/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Sheyla Rojas respondió con contundencia a las críticas de Magaly Medina, quien ha realizado notas cargadas de burla y sarcasmo hacia Joaquín Ramírez tras su derrota en las Elecciones Regionales de Cajamarca. La modelo utilizó sus redes sociales para cuestionar la atención que la conductora mantiene sobre su relación y sus decisiones personales.

Sheyla cuestiona con Magaly

A través de redes sociales, Sheyla dejó clara su incomodidad por la manera en que Magaly ha abordado públicamente su romance con Ramírez. La modelo consideró que la conductora está demasiado pendiente de lo que ocurre en su vida y respondió señalando que debería preocuparse por sus propios asuntos, en lugar de cuestionar constantemente sus decisiones.

"Ella está más pendiente de lo que haré o no. Que se preocupe por sus problemas. No se ganó y ni modo, la vida sigue. Nos quedamos con la linda experiencia y agradecida con el cariño de la gente", escribió en un comentario.

Asimismo, Sheyla se refirió a la reciente derrota electoral de Ramírez y aseguró que, pese a no haber obtenido el resultado esperado, prefiere quedarse con la experiencia que vivieron durante la campaña. Además, agradeció las muestras de cariño que recibió de las personas que respaldaron al entonces candidato durante ese periodo.

Sheyla apuesta por su relación

Por otro lado, la modelo rechazó las especulaciones sobre su relación y negó haber soportado situaciones que la hicieran infeliz. Según explicó, sus decisiones fueron tomadas de manera consciente y, en determinado momento, incluso estuvo dispuesta a dejar atrás algunas comodidades que tenía, priorizando su bienestar personal.

"Si tanto está pendiente de mi relación, que si sigo o no, que si es real o no, yo jamás aguanté cosas. Hasta dejé todos los lujos que tenía y no me importó. Mientras yo esté feliz, así diga o haga lo que haga, estoy feliz. Es lo importante", agregó.

Sheyla parcha a Magaly

Finalmente, Rojas remarcó que actualmente se encuentra feliz con la vida que ha elegido y que los comentarios externos no cambiarán su posición. De esta manera, la modelo respondió a las constantes referencias de Magaly sobre su romance y dejó claro que no permitirá que las críticas definan sus decisiones.

Es así que, Sheyla Rojas dejó clara su molestia por la manera en que Magaly Medina aborda su relación con Joaquín Ramírez, especialmente mediante notas cargadas de burla y sarcasmo. La modelo defendió sus decisiones personales, destacó su felicidad y aseguró que la derrota electoral no borrará las experiencias positivas que vivió durante la campaña junto al empresario.