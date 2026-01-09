Magaly Medina reaparece y luce irreconocible tras someterse a cirugía facial: "Aquí, ya renovada"

09/01/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Magaly Medina volvió a aparecer en redes y dejó a todos boquiabiertos al lucir irreconocible tras su cirugía facial. Desde el extranjero, la conductora se mostró sin filtros y contó cómo va su retoque, desatando todo tipo de comentarios.

Magaly Medina luce irreconocible tras a cirugía

Luego de varios días de silencio, Magaly Medina reapareció en su cuenta oficial de Instagram mostrando el resultado inicial de su primer lifting facial.

Medina se encuentra en Argentina, país al que viajó exclusivamente para someterse a esta cirugía facial, y desde donde decidió documentar su experiencia paso a paso.

En fotos y videos publicados en redes sociales, la polémica periodista de ATV dejó ver su notorio cambio en el rostro.

Aún en plena recuperación, explicó que sigue estrictamente las indicaciones médicas y que, pese a conservar los puntos de la operación, ya puede caminar por la ciudad.

"Aquí, ya renovada luego de revitalizarme en la cámara (hiperbárica)", escribió en una de sus publicaciones, acompañando la imagen con un breve resumen de su estado actual.

Cubierta con una pañoleta y lentes oscuros, la conductora de Magaly TV, La Firme se mostró tranquila y optimista, dejando claro que el proceso avanza según lo esperado.

"El doctor ha dicho que hay que caminar, hacer ejercicio lento, pero ya estoy. Todavía no me ha quitado los puntos, nada de eso, pero ya voy caminando por la ciudad", comentó.

Los seguidores de la popular 'Urraca' no tardaron en reaccionar y dejaron cientos de comentarios destacando el cambio y enviándole mensajes de apoyo.

"Madre, dando rostros", "Eres de mi team retoquitos, pero con niveles" y "Va a quedar hermosa", fueron algunas de las frases que se repitieron entre los usuarios.

¿Por qué Magaly se operó en Argentina?

Ante la curiosidad de sus seguidores, Magaly Medina explicó por qué optó por realizar su cirugía facial fuera del país. Según contó, la decisión se tomó luego de evaluar resultados previos en el Perú.

"Porque los resultados que vi allá no me gustaron, así que por eso buscamos a un médico fuera del país", afirmó la conductora de Magaly TV, La Firme.

Magaly detalló que el cirujano argentino elegido está especializado en la técnica deep plane facelift, un procedimiento que permite un reposicionamiento profundo de músculos y grasa, logrando un resultado más natural y sin el aspecto estirado de las cirugías tradicionales.

"El doctor fue elegido por nosotras después de una exhaustiva búsqueda. Solo opera tres veces por semana y está especializado en deep plane facelift", explicó Magaly Medina.

Así, Magaly Medina reapareció y lució irreconocible tras someterse a una cirugía facial, marcando su retorno al ojo público mientras continúa en pleno proceso de recuperación.