Alcalde desata polémica por invitar a influencer de OnlyFans a celebración por el Día del Padre

23/06/2026 / Exitosa Noticias / Virales

Un festejo del Día del Padre organizado por un municipio terminó envuelto en una fuerte polémica luego de que la administración local incluyera en su programación la participación de una influencer con contenido considerado provocador. La situación generó un amplio debate en redes sociales sobre los límites del entretenimiento en celebraciones oficiales donde participan padres de familia.

Invitan a influencer a celebración por Día del Padre

El evento fue impulsado por la gestión municipal con la intención de rendir homenaje a los padres de familia mediante actividades recreativas como lucha libre, música en vivo y entrega de regalos. Sin embargo, la presencia de una invitada especial que realizó una presentación en el escenario cambió el enfoque de la celebración y encendió las críticas en redes sociales.

Durante la jornada festiva, la actividad tuvo lugar en el municipio de Llera de Caneles, en Tamaulipas, donde la invitada fue presentada ante el público y realizó una actuación sobre un ring instalado en la explanada del palacio municipal. Sus bailes y puesta en escena fueron grabados por asistentes y difundidos rápidamente, lo que intensificó la controversia.

La protagonista del espectáculo es Lexy Beltrán, conocida en redes sociales como "La Diabla", una joven influencer originaria de Ciudad Victoria. Ha construido una presencia digital basada en su estilo provocador, su carisma frente a cámara y la cercanía que mantiene con sus seguidores en distintas plataformas.

Show polémico de modelo por el Día del Padre

¿Quién es Lexy Beltrán?

Lexy es una creadora de contenido, y en redes sociales comparte principalmente contenido relacionado con su vida personal, sesiones fotográficas profesionales y publicaciones donde destaca su afición por las motocicletas. Su estilo visual y su forma de presentarse ante la cámara le han permitido consolidar una comunidad digital que supera los 190 mil seguidores en Instagram.

Con el paso del tiempo, su figura ha ganado mayor visibilidad tras participar en eventos públicos y espectáculos en vivo, lo que ha impulsado su crecimiento como creadora de contenido. Su presencia en distintos escenarios ha sido clave para su posicionamiento dentro del mundo digital, donde combina entretenimiento y exposición. Además, crea contenido exclusivo para sus seguidores en la conocida "página azul".

Es así que, su aparición en el festejo municipal ha reabierto el debate sobre la relación entre autoridades locales y figuras de internet en eventos públicos. Mientras algunos lo ven como una forma moderna de entretenimiento, otros cuestionan la pertinencia de este tipo de espectáculos en celebraciones familiares organizadas con recursos municipales.