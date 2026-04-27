Paolo Hurtado declara sobre la nueva etapa de su vida: "Estoy reconstruyendo a mi familia"

27/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El caso de Paolo Hurtado y Rosa Fuentes ha vuelto a generar polémica, luego que el futbolista declarará para un medio digital que está en una nueva etapa, reconstruyendo su vida.

Tras el ampay protagonizado por el futbolista con la modelo Jossmery Toledo hace un par de años, nuevamente sus declaraciones han captado el ojo público al revelar como se encuentra actualmente su vida familiar.

Nueva etapa familiar

Después de la exposición de este hecho en los medios de comunicación, Paolo Hurtado revela que, hoy en día se encuentra tranquilo y enfocado en hacer las cosas bien.

"He tomado la decisión en mi vida porque creo que como todos saben el problema que pasó, pero hoy estoy tranquilo, estoy haciendo las cosas bien, estoy pasando un buen momento con mi familia, estoy reconstruyéndome primero yo como persona y reconstruyendo a mi familia", expresó

En un programa transmitido por streaming, Paolo Hurtado muestra una actitud reflexiva y repasa los hechos en los que estuvo involucrado por tomar malas decisiones, como el mismo menciona.

"Tome una mala decisión y hoy en día estamos bien, estoy con mis hijos, con mi esposa, estamos tranquilos, estamos felices disfrutando nuestro momento", añadió.

Paolo Hurtado revela que esta llevando atención psicológica porque sentía que lo necesitaba

Incluso, al ser cuestionado por su relación actual con la madre de sus hijos, el futbolista menciona que una situación tan delicada como la que vivió requiere de tiempo y no confirmó una reconciliación con Rosa Fuentes.

"Para serte sincero, por la mala decisión que tome, hay que trabajar ese amor de pocos, estamos en ese proceso y que mejor aceptando todas las malas decisiones que uno ha tomado para que no vuelva a pasar, estamos tranquilos viviendo nuestro mundo con nuestros hijos", comentó.

Estas declaraciones corresponden a que, aún continua en un proceso de mejorar el vínculo con su aún esposa. Sin embargo, afirma que la relación con sus hijos ha mejorado con el tiempo.

Opinión sobre el ampay de hace dos años

Al ser cuestionado sobre una mirada en retrospectiva, Hurtado reveló que el actuar que presentó hace años lo hizo tener consciencia del daño a las personas que ama y conforman su familia.

"Para mí eso fue una mala decisión en mi vida, soy consciente de lo que paso, soy consciente del daño que cause y es algo que yo no volvería a hacer porque la familia es lo más importante", enfatizó

Finalmente, este tipo de actuar refleja como aborda el tema, desde una mirada de reflexión y cambio en favor de sus seres queridos.