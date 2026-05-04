Hermano de 'Pompinchú' revela lo que le dijo el comediante antes que se complique su estado de salud

04/05/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Luego del 1 de mayo, fecha que marcó el fallecimiento del comediante Alfonso Mendoza, más conocido como "Pompinchú", su hermano revela lo que le dijo antes de presentar complicaciones en su estado de salud.

Raymundo Gonzales, hermano del cómico ambulante "Pompinchú", contó en una de sus últimas declaraciones a la prensa nacional una de las conversaciones que tuvo con el reconocido cómico ambulante.

Complicaciones en su estado de salud

La enfermedad que llevó al deceso al comediante de 55 años fue la complicación de una fibrosis pulmonar que lo hizo ingresar a la Unidad de Cuidados Intensivos luego de haber sido sometido a una operación de cadera.

"Llego un momento que le llegó a faltar bastante el aire y estaba con 60 de oxígeno, fue por esto que tuvieron que llevarlo a UCI", comentó.

Según la confirmación de Raymundo Gonzales, su hermano tenía la disposición de luchar por su salud y recuperarse del cuadro en el que se encontraba para continuar haciendo lo que el más amaba.

"Él no quería entrar, pero quería salvarse, luchar y cuando partió me dijo yo de acá salgo", añadió.

@ameg_pe 04.05.26 | Hermano de Pompinchú revela lo que el cómico le dijo antes de entrar a UCI. Fuente: América Hoy ♬ sonido original - rizitop🇵🇪

El principal reconocimiento de Alfonso Mendoza fue su personaje interpretado en los años 90 y 2000 que se presentó por televisión nacional y rápidamente capturo las risas de los usuarios que presenciaron sus primeras apariciones.

Asimismo, dado este impacto en la sociedad, sus restos fueron velados en el Ministerio de Cultura, lugar donde acudieron distintas personalidades de la comedia para darle el último adiós a este entrañable comediante.

"La gente lo quiere y lo van a recordar siempre, el ya está al lado de mi señor", expresó.

Duelo para los familiares directos de Alfonso Mendoza

Dicha pérdida ha resultado significativa para la comedia peruana, especialmente para los más allegados del cómico, como su hermano que expresa su dolor en estos complicados momentos.

"Aunque me parta el alma tengo que ver la realidad, parece que fuera un sueño del que no puedo despertarme, se va mi hermano y parte de mi vida", afirmó.

El entierro Alfonso Mendoza se llevo a cabo en el cementerio Los Sauces en el distrito de San Juan de Lurigancho, dicho suceso ocurrió acompañado de aplausos y reconocimiento a la persona que fue en vida.

Finalmente, la despedida de este personaje marca un vacío en sus seguidores y familiares. Sin embargo, su legado continuará en la vida de las personas que impacto a lo largo de su carrera artística.