¿Por el amor de 'Robotina'? 'Robotín' reveló que tuvo fuerte enfrentamiento con Ricky Trevitazzo

¡Fuertes declaraciones! Alan Castillo, conocido en el mundo artístico como 'Robotín' reveló recientemente que tuvo un enfrentamiento con el cantante Ricky Trevitazzo. Esto habría sido originado luego de que su expareja, la 'Robotina', estuviera junto al intérprete de 'Colegiala', lo cual habría desencadenado celos en el comediante.

Durante una entrevista para un canal de YouTube, el influencer robótico mencionó que, luego de que Karelys Molina 'Robotina' lograra patentar su marca, la relación entre ambos se hizo mucho más tensa. La expareja habría pasado por una serie de enfrentamientos debido a ello, por lo que Molina no tardó en aclarar lo ocurrido.

En ese momento, Karelys se enlazó con la transmisión en vivo, y expuso algunas conductas de Alan durante su romance, entre ellas sus celos y actitud "tóxica". Ella mencionó la oportunidad en que Castillo tuvo un inconveniente con el modelo Fabio Agostini. Por su parte, 'Robotín' aseguró que le incomodó ver al exchico reality en coqueteos con su expareja.

Sin embargo, esa no fue la única oportunidad en que 'Robotín' llevó sus celos al máximo. Según cuenta Castillo, él había enviado a Karelys a un evento, y le entregó dinero para su movilidad. Grande fue su sorpresa al descubrir que ella regresó en el auto de Ricky Trevitazzo y Luiggi Carbajal, además de no responderle las llamadas durante toda la noche.

Tal fue el enojo con Karelys que incluso el propio Trevitazzo lo llamó al rato, y le lanzó un mensaje contundente. "Él me llamó y me dijo 'no la trates mal', y hubieron unas palabritas fuertes por teléfono", reveló 'Robotín', demostrando que sus celos pudieron ser una de las principales causas del término de su relación con 'Robotina'.