¡Que fuerte! Ricardo Mendoza confirma intento de secuestro: "Estoy preocupado"

04/06/2024 / Exitosa Noticias / Espectáculos

Ricardo Mendoza estuvo cerca de ser una víctima más de la inseguridad ciudadana. En la reciente edición de su programa, Magaly Medina reveló que unos delincuentes captaron uno de los autos que conduce el comediante.

Sin embargo, en el interior de este vehículo estaba un amigo del popular 'Richavo', a quien amenazaron con un arma. Además de dejar heridas físicas, los perpetradores no dudaron en sembrar el terror al dejar una amenaza contra el humorista.

Confirma intento de secuestro

Ante esta revelación de la 'Urraca', el conductor de 'Hablando Huevadas' confirmó que intentaron secuestrarlo y aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente. Asimismo, contó que prefería no exponer este tema porque es un caso que prefiere tocar con pinzas.

"Sí, es verdad, es cierto, quería mantenerlo un poco en reserva... Magaly sacó el tema del intento de secuestro y lo sacó al aire, lo cual tengo situaciones encontradas con eso al respecto... Ya se hizo la denuncia. Esto sucedió de cierta manera y la denuncia tuvo que ser de cierta forma. Se hizo lo que se tuvo que hacer y punto, y no quiero dar más detalles... Tengo personas que me están apoyando mucho en ese aspecto, ayer tuvo mi 'Madrugada del músico' sin sobresaltos. Estuve tranquilo, estoy feliz haciendo mi vida, bien, estoy tranquilo, igual con preocupación", dijo en en su programa de YouTube 'Ni colágeno ni Milf' con Cathy Sáenz.

"Jorge (Luna) y yo jugamos a la opulencia y no es que no, pero tampoco esta información desmedida que se ha dado, no es algo real... más allá de eso, creo que cualquier persona no quisiera entregar esta información, uno reserva esa parte de su vida y otras personas se encargan de hacerla pública y para mí es un poco jodido", agregó el popular 'Richavo'.

¿Qué pasó con Ricardo Mendoza?

La seguridad del reconocido comediante Ricardo Mendoza y su círculo cercano se ve amenazada tras un alarmante incidente. Delincuentes armados interceptaron y agredieron a un amigo del humorista mientras conducía el automóvil del artista.

"Bajaron cuatro sujetos con pasamontañas, provistos de armas de fuego, amenazaron a este señor que conducía el auto de Ricardo Mendoza y le decía: 'Que baje del automóvil' y le preguntaban: '¿Dónde está el gordo?' Al no ver a la persona a quien buscaban, al señor Ricardo Gabriel Mendoza Castillo, refirieron: '¿Dónde está la camioneta plomo?", contó Magaly.

Como se mencionó, Ricardo Mendoza confirmó que intentaron secuestrarlo y aseguró que ya realizó la denuncia correspondiente.