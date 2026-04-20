Tragedia en 'Sin senos si hay paraíso': Identifican a una de las víctimas que murió durante la filmación

20/04/2026 / Exitosa Noticias / Espectáculos

El rodaje de la exitosa telenovela "Sin senos sí hay paraíso" se convirtió en escenario de una tragedia inesperada en Bogotá. Lo que debía ser una jornada rutinaria de grabación terminó marcado por la violencia, dejando víctimas mortales y una profunda conmoción entre los integrantes del equipo técnico y artístico que participaban en la producción.

Una de las víctimas apenas tenía 18 años

El ataque ocurrió en el sector de Los Laches, en las inmediaciones del Instituto Roosevelt, cuando un hombre se acercó al equipo de grabación. Según testigos, el sujeto inició una interacción aparentemente inofensiva, pero en cuestión de segundos reaccionó de forma violenta, desatando el caos entre quienes se encontraban trabajando en el lugar.

En medio del dolor, las autoridades lograron identificar a una de las víctimas mortales. Se trata de Nicolás Francisco Perdomo Corrales, un joven de apenas 18 años que formaba parte del equipo de producción. Su pérdida ha golpeado con fuerza a sus compañeros, quienes lo recuerdan como una persona alegre y comprometida con su trabajo.

La actriz Carolina Gaitán fue una de las primeras en pronunciarse públicamente. A través de sus redes sociales, compartió un mensaje cargado de emoción, recordando la sonrisa del joven y el impacto positivo que tenía en el ambiente laboral, reflejando el cariño que había construido dentro del equipo.

"Tuve que retratar tu sonrisa porque siempre alegraba mi día. Honro tu vida y te voy a extrañar. Dios te tenga abrazado en este momento", escribió la popular 'Catalina, la pequeña'.

Carolina Gaitán lamenta muerte de 2 personas de 'Sin senos sí hay paraíso'

Así fue el ataque

El hecho ocurrió la tarde de pasado sábado 18 de abril en el sector de Los Laches, ubicado en la localidad de Santa Fe, cerca del Parque Nacional Natural Chingaza, donde el equipo realizaba grabaciones en la vía pública.

Un hombre irrumpió en el set sin previo aviso y comenzó a agredir a las personas presentes. Testigos indicaron que el atacante actuó "sin mediar palabra", generando caos inmediato entre actores, técnicos y personal de producción.

De acuerdo con información policial, el agresor atacó inicialmente a un miembro del equipo, lo que provocó que otros intentaran intervenir para detenerlo. Sin embargo, la violencia escaló rápidamente y terminó con la muerte de dos integrantes de la producción, además del propio atacante.

Es así que, las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan esclarecer completamente lo ocurrido. Se confirmó que el agresor también falleció tras ser reducido, y que varias personas resultaron heridas. Cuatro sospechosos permanecen detenidos, mientras la producción enfrenta uno de los momentos más duros de su historia reciente.