Juan Carlos Lizarzaburu calificó de 'porquería' las elecciones 2026: "Además de ser caras, son impresentables"

05/05/2026 / Exitosa Noticias / Política

Este martes 5 de mayo, se realizó una nueva sesión de la Comisión de Constitución y Reglamento del Congreso de la República donde se volvió a tocar el tema de las elecciones generales y las irregularidades que se dieron. Durante la jornada, uno de los integrantes de este equipo de trabajo tuvo duros calificativos hacia los comicios y volvió a deslizar que hubo un perjuicio para uno de los candidatos.

Lizarzaburu calificó de 'porquería' las elecciones 2026

El congresista de Alianza Para el Progreso, Juan Carlos Lizarzaburu, secretario de esta comisión, tomo la palabra para calificar de 'porquería' el reciente proceso electoral debido a la no llegada del material a diversos puntos de votación.

El parlamentario dejó en claro que estas elecciones generales han sido las más caras de los últimos años y las más desastrosas. Además, señaló que estas irregularidades habrían sido para perjudicar a Rafael López Aliaga, postulante por Renovación Popular.

"Y que coincidencia que fueron justamente en la zona que favorecen a un candidato. Entonces estas elecciones a parte de ser las más caras son impresentables. No han ofrecido seguridad ni garantía para nosotros loe electores", indicó.

🔴🔵 #ExitosaTeEscucha 🎤 | El congresista Juan Carlos Lizarzaburu arremetió contra el proceso electoral y lo calificó como "una porquería", señalando además que estas elecciones, además de ser más costosas, resultan impresentables.



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Seguidamente, hizo hincapié en que distritos como Miraflores no contaran con el material electoral a tiempo tal como sucedió en otras partes de Lima Metropolitana.

"La gestión de la cadena de suministros fue una porquería. Como es posible que tengamos todo afuera y que en Miraflores no lleguen las cosas. Colegios como el Juana Larco de Damer, la Universidad de Lima y el Colegio Markham", añadió.

Malos perdedores

Otra parlamentaria que tomó la palabra durante la sesión de este martes fue Ruth Luque. La congresista aprovechó su intervención para arremeter contra Renovación Popular y su candidato a la presidencia al calificarlos de malos perdedores tras deslizar la versión de un fraude electoral.

La integrante de Ahora Nación lamentó que el presidente de la Comisión no hiciera un llamado a la calma a quienes han cuestionado duramente a las autoridades electorales tras el 12 de abril.

"Sorprende mucho como se usa esta comisión para seguir extendiendo un relato de malos perdedores. Hay un relato de estos partidos políticos que no aceptan los resultados y han empezado a tejer un conjunto de argumentos para insultar y atacar a representantes del sistema electoral", expresó.

En resumen, el congresista de APP, Juan Carlos Lizarzaburu calificó de porquería las recientes elecciones generales por las irregularidades ocurridas en diversas partes de Lima.